VIDEO. TOP 14. Jonathan Danty se défoule sur un Palois avant le crunch de ce week-end !

Pour la première fois depuis la fin d'année 2022, et sa blessure au genou, Jonathan Danty a joué un match en entier, lors du succès des Maritimes à l'extérieur. Ce dernier n'a pas manqué de se faire remarquer !

80 minutes pleines !

Jonathan Danty a fait son retour sur les terrains bien plus tôt que prévus, lors de la 18 ème journée de Top 14, le 18 février dernier. Depuis, il a joué l'intégralité des matchs avec La Rochelle, et a retrouvé le numéro 12 face à Brive le week-end dernier. Néanmoins, face à la Section Paloise, Danty a joué le match en entier, sans faire appel aux soigneurs ni même sans montrer le moindre signe d'inquiétude ! Plutôt à l'aise sur chacune de ses prises de balles, l'ancien Parisien a comme à son habitude, su faire jouer autour de lui, notamment après contact. En défense, le robuste centre n'a pas perdu son entrain, bien au contraire, il a multiplié les phases défensives au sol, ainsi que dans la ligne, intervenant avec justesse et sérénité. Associé avec Seuteni, la paire de centres rochelaise n'a jamais été franchie, et bien souvent, a pris le meilleur sur l'attaque paloise. En effet, Jonathan Danty a sûrement infligé le plus gros plaquage du week-end à son homologue Palois,Nathan Decron ! Après une touche de la Section, sur les 22 mètres rochelais, Dan Robson éjecta la balle pour le centre palois, qui se lança d'une dizaine de mètres avant de percuter Danty. Sans la moindre hésitation, le centre de l'équipe de France impacta de toutes ses forces Decron, qui perdit la balle au contact, avant d'être projeté au sol, les deux jambes en l'air. Un plaquage dans les règles de l'art, à montrer dans toutes les écoles de rugby !

#TOP14 - Le plaquage de la J20

Hier pour le @staderochelais c'était journée portes fermées 🚪Et c'est Jonathan Danty qui s'est chargé de faire l'accueil 🔐 pic.twitter.com/t77m5Q9I7x — TOP 14 Rugby (@top14rugby) March 5, 2023

Un retour en Bleu qui se dessine

Bien que Galthié fasse confiance à Moefana, en place au centre de l'équipe de France depuis le début du Tournoi, Jonathan Danty devrait tout de même refaire son apparition dans le 15 de départ. Si le staff des Bleus doutait de la capacité de récupération du Rochelais, ils ont certainement été fixés ce week-end, au vu de la performance de Danty. Naturellement, ce dernier devrait être associé à Fickou pour le déplacement à Twickenham, qui est sans doute le match le plus attendu de cette fin de compétition. Dans son sillage, le retour de Peato Mauvaka est également attendu dans les rangs de l'équipe de France, tout comme la titularisation de François Cros, qui remplacera son coéquipier Anthony Jelonch, blessé face à l'Écosse.