6 NATIONS. Le (presque) essai de Dumortier, l’action qui aurait pu faire basculer France-Écosse

Auteur d'un essai en première mi-temps, l'ailier du 15 de France Ethan Dumortier aurait pu doubler la mise dans le second acte, après un beau mouvement tricolore.

15 DE FRANCE. ''On fait tous des erreurs'', Antoine Dupont et les Bleus à la rescousse d’HaouasCe week-end, le 15 de France s'est difficilement défait d'une Écosse accrocheuse, qui aura fait douter les Bleus pendant tout le match. Néanmoins, et malgré l'expulsion de Mohamed Haouas, les Bleus ont réussi à empocher le bonus offensif sur la dernière action, grâce à un essai de Gaël Fickou. Un succès bonifié qui aurait pu être acquis bien plus tôt. En effet, et alors que nous jouons la 55ème minute (22-14 à ce moment-là), l'ailier du 15 de France Ethan Dumortier est bien décalé sur son aile à 5 mètres de l'en-but. Déjà auteur d'un essai en première période (son deuxième en 3 sélections avec les Bleus), le Lyonnais semble avoir tout l'espace nécessaire pour plonger, sans pour autant être gêné par le défenseur écossais. Mais voilà, Dumortier décide de revenir intérieur, avant de se faire coffrer dans l'en-but. Une occasion manquée, qui, si elle n'a rien changé au résultat final, aurait pu coûter cher aux hommes de Fabien Galthié. En effet, cette réalisation, au-delà d'assurer le bonus offensif très tôt dans le match, aurait repoussé les coéquipiers de Russell à 13 points d'écart, en attendant la transformation. Une avance non-négligeable, d'autant qu'une dizaine de minutes plus tard, l'ouvreur du Racing 92 inscrit le troisième essai de son équipe, portant le score à 25-21. De quoi offrir une fin de match irrespirable pour les supporters tricolores. Imaginez donc un seul instant si les Écossais étaient parvenus à inscrire un nouvel essai. Une dystopie qui n'aura finalement pas eu lieu, pour le plus grand bonheur de Dumortier et du 15 de France. De plus, cette petite erreur de jugement ne gâche en rien la bonne prestation du joueur du LOU, qui a su se montrer dangereux en attaque, mais aussi précieux en défense et sous les ballons hauts.

