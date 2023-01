15 DE FRANCE. Ethan Dumortier, la surprise du chef Galthié pour le Tournoi ?

Étincelant avec Lyon en ce début de saison, Ethan Dumortier a logiquement été appelé par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi. Une occasion de se frotter au niveau international, et de gagner sa place.

15 de France. La liste des 42 joueurs pour le Tournoi des 6 Nations avec de nouvelles têtes dont Bielle-Biarrey et GailletonForcément, qui dit nouvelle liste de Fabien Galthié, dit nouvelles surprises. Même si soyons honnêtes, la sélection d'Ethan Dumortier en équipe de France est loin d'être imméritée. Excellent sous le maillot du LOU depuis plus d'un an et demi, le centre de formation est aujourd'hui un membre important de l'effectif rhodanien. Pour preuve, l'ailier a inscrit 11 essais en 14 rencontres cette saison, dont 8 en Top 14 (meilleur marqueur du championnat). Un sérial marqueur, au profil assez atypique (1 mètre 92, 93 kilos), qui pourrait bien plaire à Fabien Galthié et son staff. Très bons sous les ballons hauts (domaine primordial au niveau international), Dumortier est surtout un redoutable attaquant, capable de marquer dans n'importe quelle situation. Un constat confirmé par son dernier match face aux Saracens, où celui-ci (repositionné à l'arrière pour l'occasion) a planté deux essais aux coéquipiers de Farrell. C'est donc logiquement que l'encadrement tricolore a décidé de le sélectionner pour préparer le Tournoi. Et avec la non-présence de Gabin Villière, l'ancien joueur de Bourgoin a une sacré carte à jouer !

Comme dit précédemment, Gabin Villière n'a pas été sélectionné par le staff tricolore pour préparer le début de la compétition. Ajoutez à cela le forfait de Danty, et vous avez déjà deux titulaires en puissance qui seront absents de la ligne de 3/4. Et si d'habitude, Moefana est choisi au poste d'ailier en cas de blessure de Villière, l'absence du centre rochelais va certainement amener Galthié à titulariser le joueur de l'UBB au centre. De ce fait, une place sera bien libre sur l'aile du 15 de France. Matthis Lebel, étant plus expérimenté que les autres ailiers de cette liste, reste tout de même l'option la plus logique. Mais voilà, toujours propre sans jamais être excellent sous le maillot tricolore, le Toulousain pourrait bien voir le Lyonnais lui griller la priorité, celui-ci étant en feu cette saison. De plus, Dumortier a l'avantage d'être un joueur polyvalent, capable de dépanner au centre et à l'arrière, là où Lebel ne peut évoluer qu'à l'aile et en 15. Vous l'aurez compris, il y a des arguments de chaque côté : la décision se fera donc sûrement lors de la préparation, avec notamment les entraînements à haute intensité. Néanmoins, n'oublions pas que Fabien Galthié peut tout aussi bien titulariser Moefana à l'aile, afin de faire la place à un autre centre comme Barassi, Delbouis, ou encore... Ntamack ! Des scénarios qui restent tout de même, bien moins probables.

