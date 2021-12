RUGBY. TOP 14. A seulement 22 ans, Jules Favre est devenu un cadre de l'équipe rochelaise

Le jeune trois quarts maritime, Jules Favre, est actuellement le meilleur marqueur de TOP 14. Il est en train de devenir un réel cadre de cette équipe rochelaise.

Après un début poussif en championnat, l’équipe rochelaise ne cesse de monter en puissance. Malgré des points laissés en route le week-end dernier sur la pelouse de Jean Bouin. Les Maritimes occupent la 5e place du classement, à seulement 5 points du MHR, 3e du championnat. Une équipe qui a très certainement une revanche à prendre cette année, après ses deux finales perdues la saison passée. Pour ce faire, le Stade Rochelais peut s’appuyer sur son trois quarts polyvalent Jules Favre, actuel meilleur marqueur du championnat. Le jeune maritime de 22 ans a passé un cap cette saison. Il devient l’un des titulaires indiscutables des jaunes et noirs, que ça soit au poste de centre ou bien d’ailier.

VIDÉO. Top 14. Au forceps, Waisea et le Stade Français battent La Rochelle et se donnent de l'air !On se souvient tous de sa performance remarquable la saison passée en demi-finale de TOP 14 face au Racing 92. Après les forfaits de Sinzelle, Aguillon et la suspension de Botia, Favre devait attaquer cette rencontre sur le banc. La blessure de dernière minute de Doumayrou le propulsa titulaire au poste de premier centre. Le jeune rochelais sera l’auteur d’une performance remarquable face au duo Fickou-Vakatawa. Intraitable en défense, il avait muselé la paire de centres internationale ciel et blanc. Remplaçant en finale, il avait disputé les trois quarts du match, après avoir remplacé Brice Dulin à la 20e minute, blessé à la main. Il avait cette année-là, disputé 25 rencontres au total sur la saison, pour « seulement » 14 titularisations. Cette saison, le 3/4 semble être passé dans une autre dimension. Aligné sur 10 rencontres pour autant de titularisations, Jules Favre est le deuxième rochelais le plus utilisé avec 772 minutes disputées. Devant lui, Rhule n’a joué que 11 petites minutes de plus. Il trône en tête du meilleur marqueur du TOP 14 avec 6 réalisations cette année. Il a d’ailleurs inscrit un essai à chaque match à domicile des jaunes et noirs. Il est clairement l’homme en forme du début de saison rochelais.

Un garçon polyvalent capable d’évoluer au poste de centre ou bien d’ailier. Cette saison, il a disputé 4 matchs au centre et 6 matchs à l’aile. L’intéressé avait avoué dans les colonnes de Rugby Sans Filtre, courant novembre, qu’il préférait le poste de centre : « Je préfère jouer au centre, je suis un joueur qui aime bien le chocolat comme on dit, j’aime bien plaquer, le contact. » Performant sur chaque sortie, Favre est une valeur sûre, très bon sur les fondamentaux. Quasiment infranchissable en défense et décisif sur ses prises de balles, il sait tout autant faire jouer après lui, marque de fabrique de la formation rochelaise. Son entraineur des trois quarts, Sébastien Boboul, s’etait confié à son sujet dans le journal Sud-Ouest après la victoire face à Toulon : « Il m'a encore impressionné. C’est un garçon que personne n’attend, qui est peut-être sous côté, mais dont on est très satisfait. Il a encore montré l’étendue de son potentiel sur les ballons hauts, proche des lignes, avec l’envie de rester sur le terrain. Il a des jeux au pied intéressants et a encore marqué. Je ne suis pas forcément étonné, mais je suis épaté par ses « perfs ». On oublie qu’il est jeune. Je suis très content pour lui, il ne le doit qu’à lui, son abnégation. J’espère que d’autres le verront autrement… » Surement un appel du pied au sélectionneur des Bleus Fabien Galthié. Ronan O’gara avait déjà fait part de son ressenti. Pour lui, Jules Favre toque aux portes de l’équipe de France. Nul ne doute que si le natif de La-Seyne-sur-Mer continue à enchainer les bonnes performances, il sera très certainement appelé dans le groupe pour préparer le prochain tournoi des 6 Nations.