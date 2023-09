Rugby. Coupe du Monde. Manie Libbok le nouveau leader des Springboks ?

A 26 ans, le demi d’ouverture s’est imposé comme le nouveau chef d’orchestre des Springboks, profitant notamment des blessures à répétition du champion du monde Handré Pollard.

Manie Libbok fait ses grands débuts en professionnel avec l’équipe des Blue Bulls en Currie Cup. Une compétition qu’il remportera en 2021 avec les Natal Sharks. Très vite il se distingue par son jeu fait de vitesse, d’appuis et de prises d’intervalles. Un style qui dénote avec les 10 traditionnels sud-africains qui se focalisaient essentiellement sur le jeu au pied et une bonne défense.

En 2016, il participe à la coupe du monde des -20 ans sous le maillot des Springboks. Un mondial où la nation arc-en-ciel terminera 4ème après avoir battu les Bleus d’Antoine Dupont en match de poule. Les deux joueurs possèdent d’ailleurs une caractéristique commune : ils peuvent tirer avec leurs deux pieds en fonction de leur positionnement sur le terrain.

Après des passages peu convaincants avec les Bulls et les Sharks, Manie Libbok explose au plus haut niveau avec les Stormers, menant l’équipe du Cap à deux finales d’URC (United Rugby Championship) consécutives.

Les Stormers s’imposent en finale face aux Bulls (18-13) en 2022, puis se sont inclinés de peu face aux irlandais du Munster (19-14). Un retour sur le devant de la scène pour la province sud-africaine, menée par sa jeune garde avec des nouveaux profils chez les arrières comme Damian Willemse, Angelo Davids et Manie Libbok.

Les bons résultats des Stormers coïncident avec une modification du jeu de l’équipe nationale. Certes, les Springboks possèdent toujours un pack hyper puissant, mais le jeu est beaucoup plus ouvert. On retrouve des trois-quarts qui jouent plus sur les extérieurs avec plus d’évitements qu’à l’accoutumé.

Des changements qui se caractérisent par la passation de pouvoir entre l’ancien numéro 10 du MHR Handré Pollard, et le nouvel ouvreur Springbok Manie Libbok. Le champion du monde en titre n’a pas été épargné par les blessures, avec notamment une rupture des ligaments croisés, qui a permis au joueur des Stormers de s’imposer et de débuter le mondial à Paris en tant que titulaire.

Si tout semble se dérouler parfaitement, il reste encore une interrogation sur le jeune ouvreur au niveau de ses qualités défensives et de sa capacité à gérer la pression. On peut notamment parler de la finale d’URC perdue face au Munster, où il a alterné le bon et le moins bon. Auteur d’un essai sur interception dès les premières minutes de jeu, il a ensuite raté une pénalité qui était dans ses cordes tout en se montrant en difficulté en défense.

Manie Libbok sera à coup sûr l’une des attractions de cette coupe du monde. Une compétition où les grands ouvreurs sud-africains ont souvent mené leur équipe d’une main de maître avec trois titres (Joel Stransky en 1995, Butch James en 2007 et Handré Pollard en 2019).