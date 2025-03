TOP 14. 10 'défaites', 0 certitude (ou presque) et un max de pression : Clermont et La Rochelle même combat ?

Entre série noire, doutes tactiques et pression du classement, Clermont et La Rochelle s’affrontent en Top 14 dans un match bien plus décisif qu’il n’y paraît.

Les matchs restant dans cette saison régulière de Top 14 se comptent presque sur les doigts d'une main. Ce week-end, les clubs hexagonaux s'affrontent dans le cadre de la 20e journée. Pas besoin d'avoir fait Math Sup Math Spé pour savoir que les opportunités d'engranger des points vont être de plus en plus rares. Malgré tout, cette fin d'exercice s'annonce on ne peut plus passionnante et serrée. Que ce soit en haut du classement pour connaitre les deux équipes qualifiées directement pour les demies. Qu'en bas pour savoir qui sera relégué automatiquement et qui passera par la case match d'accession.

Un choc entre doutes et urgences

Quant à la lutte pour la qualification pour le Top 6, elle bat plus que jamais son plein avec des formations qui se tiennent en une poignée de points. Une homogénéité telle que rien n'est encore décidé. Ce qui laisse la place à des équipes malmenées depuis plusieurs journées. On pense ici à Clermont et au Stade Rochelais. Deux clubs qui cumulent dix matchs sans victoire à l'orée de cette 20e journée. Si les Maritimes restent sur un nul face à Castres à Deflandre. Ils ne fanfaronnent pas pour autant avant ce déplacement au Michelin. Et ce, même si l'ASM y a perdu trois fois de suite en Top 14. Car en face, le Stade Rochelais se présente dans la peau de l'une des pires formations en déplacement, avec un seul succès.

Un duel pour ne pas décrocher

Néanmoins, elles savent qu'un succès pourrait les faire basculer du bon côté. Il mettrait en tout cas fin à une série de défaites. Cette rencontre pourrait être celle du déclic pour l'une comme pour l'autre des équipes. Mais elles ont toutes les deux la pression du résultat. Qui en aura le plus samedi ? Difficile à dire. Clermont devant son public diront certains. La Rochelle qui n'a plus gagné depuis janvier toutes compétitions confondues. On a néanmoins le sentiment que les hommes de Ronan O'Gara sont dans de meilleures dispositions malgré d'énormes doutes. Et qu'ils pourraient créer la surprise comme les Racingmen l'ont fait à Deflandre lors de la 17e journée.

Qui aura les nerfs les plus solides ?

Surtout, ce serait une excellente opération comptable. On l'a dit, ce championnat est une fois plus très serré. Avec un Top 6 à seulement quatre longueurs avant ce week-end. Et encore assez de journées pour s'y installer. Rien n'est encore fait. Néanmoins, l'ASM ne compte pas offrir quatre points ou plus aux Rochelais si facilement. Eux qui, après avoir rendu visite aux Saints en Champions Cup, iront défier Toulon à Mayol. Ensuite, il ne restera que trois matchs à domicile à jouer pour les Clermontois. Avec des adversaires directs comme Pau et Lyon qui se déplacent à Toulouse et Bayonne ce week-end, c'est peut-être aussi le match de la bascule pour les Jaunards.

