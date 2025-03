TOP 14. Qui est ce talonneur de 20 ans qui a dynamité UBB vs Toulouse lors de sa rentrée ?

Thomas Lacombre a (encore une fois) réalise une entrée tonitruante en Top 14, cette fois face à l’UBB. Décidément, le vivier toulousain semble inépuisable.

Si vous étiez devant votre écran ce dimanche soir ou que vous avez lu notre résumé paru un peu plus tôt dans la journée, vous savez normalement que l’UBB a tremblé face au Stade Toulousain.

VIDÉO. A chacun sa mi-temps : l’UBB fait chuter Toulouse à l’issue d’un match spectaculaireMalgré la victoire 32 à 24, les coéquipiers de Matthieu Jalibert ont en effet un cinglant 24 à 3 en seconde période, qui permis à Toulouse d’espérer jusqu’à la dernière minute. Et ce grâce a la jeunesse de son banc.

Lacombre insaisissable

A ce titre, comment ne pas signaler les entrées en jeu tonitruantes de Mathis Castro-Ferreira et Thomas Lacombre. Au milieu de bon nombre de leurs potes avec qui ils jouaient en Espoirs, les deux occitans ont remis les Toulousains dans le sens de la marche lors de leur entrée.

Notamment le talonneur de 20 ans qui, à chaque fois qu’il touchait le ballon, cassait plusieurs plaquages. Très explosif, son punch, sa robustesse (1m74 pour 106kg) et sa vitesse ont mis à mal la défense girondine.

Déjà très à son aise durant les doublons, le natif de l’Ariège confirme donc de semaine en semaine son éclosion au Stade Toulousain. A Ernest-Wallon, on évoque même des débuts qui rappellent ceux de Julien Marchand, ajoutait Guilhem Garrigues au micro de Canal Plus ce dimanche soir.

TOP 14. Derrière Mauvaka, Marchand et Cramont, Toulouse a de quoi voir venir au talon avec Thomas Lacombre

Il est vrai que la formation rouge et noire aime dénicher très tôt des jeunes talents, et qu’elle ne se trompe que rarement, notamment au talonnage. Derrière Marchand, Mauvaka et Cramont, on se demande bien, en effet, combien de temps un garçon aussi prometteur que "boulon" pourra rester numéro 4 dans la hiérarchie, même si Toulouse a pour lui d’assurer un certain temps de jeu à ses jeunes les plus satisfaisants.

Dynamique, difficile à faire tomber avec son centre de gravité bas (1m74 pour 106kg), le blondinet aux airs de monsieur indestructible a en tous cas confirmé une chose ce dimanche soir : qu’on avait pas vu de talonneur aussi gazif depuis l’avènement d’Harry Thacker en Premiership. Suffisant pour faire carrière ? Pas toujours. Mais l’international u20 semble avoir le reste en stock…