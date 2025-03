VIDÉO. A chacun sa mi-temps : l’UBB fait chuter Toulouse à l’issue d’un match spectaculaire

Bordeaux s’est imposé face au Stade Toulousain au terme d’un match fou. L’UBB a cartonné en première période, quand Toulouse a collé un 24 à 3 en seconde. Rien ne change au classement.

C’était le choc tant attendu du Top 14. Le 2ème qui reçoit le 1er, la revanche de la dernière finale du championnat, etc.

Et même si Toulouse était privé de tous ses internationaux en plus d’une infirmerie bien remplie, les « champions des doublons » se déplaçaient avec la même envie de bien faire que ces dernières semaines.

Le truc, c’est que l’UBB recevait dans l’atmosphère des grands soirs et jouait ce match comme une demi-finale. Inspirée, la patrouille de France, menée par un grand Matthieu Jalibert, plantait 4 essais dans le premier acte, dont 1 chacun pour Bielle-Biarrey et Penaud, évidemment.



A la pause, le score était donc de 29 à 0, face à une équipe toulousaine quelque peu apathique et surtout dominée dans tous les contacts. Sébastien Chabal, sur le plateau du CRC, se demandait même si cette première période ne reflétait finalement l’écart de niveau entre une équipe très jeune (Elias, Vigneres, Remue…) et cette formation bordelaise candidate aux titres français et européen.

Le barbu le plus célèbre de l’Hexagone allait très vite comprendre et reconnaître qu’il s’était trompé. Sermonnée au vestiaire et vivifiée par l’entrée d’un banc poupon (6 joueurs de 22 ans ou moins !), la formation haut-garonnaise se réveillait au retour des vestiaires.

L’entrée des Lacombre et Castro-Ferreira notamment faisait beaucoup de bien, avant que 3 essais en 8 minutes entre la 54 et la 62ème minute ne soient inscrits, et relancent complètement ce match.

Dominés, les Bordelais trouvaient finalement les ressources pour tenir, récupérer une ultime pénalité réussie par Jalibert et assurer la victoire 32 à 24. Mais sur les mines girondines, persuadées de prendre un bonus offensif à la pause, on devinait une moue semblable aux soirs de défaite…