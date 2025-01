Un jeu de Fijdien, titi et ProD2 : Qui est Noah Néné, LA surprise de Fabien Galthié pour le Tournoi des 6 Nations ?

A 20 ans à peine et une douzaine de matchs de ProD2, le 3/4 centre de l’US Dax Noah Néné est dans la liste du XV de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Malgré son potentiel, sacrée surprise !

Au vrai, ce garçon semble si au-dessus de la mêlée lorsqu’il le souhaite depuis le début de la saison en ProD2, qu’on avait décidé de vous en préparer un portrait détaillé, au sortir d’un essai exceptionnel inscrit dans le derby landais il y a quelques mois.

Et puis, entre l’actualité des Bleus et le manque de réponse des coachs l’ayant côtoyé, on avait laissé passer le sujet, nous concentrant sur la routine - à savoir la reprise du Top 14 et la Champions Cup - mais aussi la vie du rugby amateur.

Aujourd’hui, on annonce pourtant que Noah Nene sera LA surprise du chef de la liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer le Tournoi des 6 Nations, depuis mardi soir que la rumeur enfle, sur la côte landaise et ailleurs, désormais.

Prêté par le Stade Français à Dax

Lui ? C’est donc un jeune 3/4 centre de 20 ans à peine, à la poignée de matchs de ProD2 (10) et à peu près autant de fulgurances. Car cette saison, alors que le Stade Français peine à se fixer une paire de centres et que dès manquements sont réguliers au poste, on s’est souvent demandé pourquoi Laurent Labit avait prêté ce titi parisien au gaz de Semi Radradra durant ses grandes années, dominant dans les duels comme un Fijdien et, en somme, fort à l’impact, grâce à son physique déjà bien bâti à défaut d’être fini (1,92m pour 103kg).

Bref, un joueur explosif, au raffut épatant et doté d’une capacité rare à jouer après contact, sensation de la saison en ProD2 (12 matchs, 3 essais), lui qui ne comptait jusqu’ici qu’une apparition en Top 14 avec Paris. Au mois de novembre, son manager Jeff Dubois détaillait pour Midi Olympique : "Il a un potentiel énorme. Il a encore besoin de travailler et Laurent Labit, son entraîneur au Stade français, est passé le voir pour évaluer ses performances. Dans le jeu sans ballon, il est comme un jeune homme de 20 ans… Il est un peu fainéant sur certaines phases (rires). Avec le ballon, il est hors norme. Il a du gaz dans les jambes."

Toujours juste dans ses analyses, l’homme fort de l’US Dax soulignait donc la nonchalance du garçon, parfois, sans le ballon, à l’image d’un certain Damian Penaud il y a quelques années. Mais l’international U20 aux quelques similitudes avec un certain Nicolas Depoortere, a tellement de feu dans les pattes…

Quel rôle à venir ?

Sera-t-il cantonné à une simple visite à Marcoussis pour prendre la température, comme ce fut le cas de Léo Coly en 2022, alors joueur de Mont-de-Marsan ? Connaîtra-t-il un meilleur sort que le Toulonnais Mathias Halagahu, surprise de la liste l’an dernier mais qui, la faute aux blessures notamment, à tout sauf enchaîné derrière ?

