250 matchs et pas une ride : La marque prestigieuse atteinte par cette figure de la ProD2

Défenseur acharné, relais offensif important et guide de cette jeune équipe de Dax, le capitaine J-B Barrère a passé la barre des 250 matchs de ProD2. Respect, légende.

"Pour tout dire, je ne savais même pas que j’avais atteint cette marque. On me l’a dit en conférence de presse après le match à Brive , mais moi, je ne m'attarde pas trop là-dessus (rires)." Il est comme ça Jean-Baptiste Barrère, détaché des distinctions personnelles et dévoué à tout prix pour le collectif. Pourtant, 250 matchs de ProD2, ça compte !

Le flanker et capitaine de l’US Dax n’est d’ailleurs que le 6ème joueur encore en activité à rejoindre ce cercle très fermé. Et ce après avoir bataillé durant quelques saisons avec Pau , près d’une décennie à Béziers et désormais être le leader de combat (et d’hommes) par excellence du club rouge et blanc depuis l’an dernier, dans ses Landes natales.

Ira-t-il chercher (encore) plus loin, record de Chico Fernandes et ses 316 matchs en vue, lui qui parait encore largement en forme dans ce début de saison 2024/2025 ? Défenseur toujours acharné dans le petit périmètre, relai important dans le jeu courant et patron de cette jeune garde dacquoise, J-B aura sera néanmoins en fin de contrat en juin prochain.

À bientôt 35 ans (il les fêtera le mois prochain), le natif de l’Aire-sur-l’Adour ne sait pas encore de quoi demain sera fait. Et profite donc de l’instant sans faire aucun plan sur la comète, comme une devise.

"C’est un régal d’être au cœur de ce groupe chaque semaine, où l’état d’esprit est irréprochable et l’envie de pratiquer le même rugby évident, nous lance-t-il. Je profite de chaque semaine d’entraînement parce que j’ai désormais conscience que c’est une semaine de rugby en moins avant ma fin de carrière. J’ai la chance de me sentir bien, d’aimer toujours autant ça et d’échapper globalement aux pépins physiques, mais je sais que la fin approche quand même."

Retrouvailles avec Béziers

Et si Dax peine parfois encore à mettre son jeu en place contrairement à la saison passée, le caractère symbolisé par le guerrier Barrère lui permet encore de prendre des points partout à l’envi. A l’image des dernières sorties à Brive puis contre Nice, toutes deux soldées par 3 points d’écarts ou moins, mais 5 points pris au classement à l’arrivée.

Ce qui, aujourd’hui, ne leur permet pas autre chose que de naviguer à vue, avec une 9ème place (21 points après 9 journées) dans ce championnat de ProD2 plus homogène que jamais. "C’est difficile de se prononcer. On reste un petit poucet de cette ProD2, qui plus est beaucoup plus attendu que la saison passée et on le sent d’ailleurs avec les défenses qui se sont resserrées face à nous. Alors on prend les matchs comme ils viennent, sans trop se poser de questions, et on verra bien où cela nous mène, encore une fois."

Pour se mettre provisoirement en position de qualifiable avant les fêtes de fin d’année, il faudra donc potentiellement aller faire un coup à l’extérieur, après celui au VRDR lors de la 2ème journée. Dès ce vendredi, à Béziers, où J-B Barrère a laissé un souvenir impérissable avant de se rapprocher des siens ? Nul doute que l’homme aux 48 essais en ProD2 (il est aussi le 2ème meilleur marqueur d’essais en activité !) signerait de suite.