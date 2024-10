PROD2. Face à son succès débordant, le derby landais se jouera dans un mythique stade du Top 14

Pour répondre à la demande du public notamment, le prochain Dax vs Mont-de-Marsan aura lieu sur la côte basque. Un sacré événement !

C’est l’un des matchs les plus disputés de l’Hexagone. L’un des derbys les plus historiques du rugby français, pour une hégémonie territoriale d’une place très forte de la balle ovale dans notre pays.

Le derby landais, à savoir celui entre Dax et Mont-de-Marsan a d’autant plus de saveur que les deux équipes jouent dans la même cour, désormais. Promus l’an dernier en ProD2, les Dacquois l’avaient même emporté à l’aller et au retour la saison passée, dans des stades combles et en feu à chaque fois.

Ainsi, après "une réflexion minutieuse", l’US Dax a confirmé qu’elle organiserait le derby du 16 novembre prochain à Bayonne. Et pour cause, il permettra aux Rouge et Blanc de recevoir la fête du rugby landais à Jean-Dauger, dans un stade de 14 000 places.

Soit 9500 de plus que Maurice-Boyau, l’antre habituel des hommes de Jeff Dubois.

Dans son communiqué et pour justifier son choix, l’US Dax appuie également sur un horaire "pensé pour les familles", ainsi que "l’exposition médiatique sans précédent grâce à une diffusion en prime sur Canal Plus Sport, projetant le rugby landais sur le devant de la scène nationale".

Un bel événement pour la ProD2, qui vivra donc l’un de ses plus grands week-ends de l’année grâce à ce derby landais. Autrefois finale du championnat de France de première division.

Pour rappel, le trajet entre Dax et Bayonne dure environ 45 grosses minutes. Un peu comme quand le RCT délocalise au Vélodrome, donc…