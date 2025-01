AMATEUR. ﻿Rétrogradé au plus bas échelon national, que devient le RC Hyères, ancien pensionnaire de Nationale ?

Rétrogradé en 10ème division française pour de gros problèmes financiers il y a quelques mois, que devient le RCHCC, ancien pensionnaire de Nationale 1 ?

C’était l’un des gros coups durs de l’été pour le rugby français et la région PACA. Au mois d’août, alors que les périodes de mutation sont normalement bouclées ou presque, le RCHCC, déposait officiellement le bilan. Après des mois de suspense et un trou financier colossal, les repreneurs n’avaient pu combler la dette du vice-champion de France de Fédérale 1 2022, qui se voyait donc contraint de mettre la clé sous la porte.

Bilan ? Une trentaine de joueurs au chômage alors que la Nationale 1 s’apprêtait à reprendre. Et après une période d’interrogation et moult rumeurs entendues ici et là aux 4 coins du Var, une rétrogradation en Régionale 3, le plus bas échelon du rugby français.

Quelques mois plus tard, que devient donc le club d’Hyères/Carqueiranne/La Crau et que reste-t-il de l’aventure en Nationale ? En somme, à part André Gorin et le stade André-Véran, pas grand-chose. Mais le RCHCC83, de son nouveau nom, sait désormais où il veut aller.

Ambition montée, et plus si affinités

"Nous souhaitons retrouver cet esprit de clocher qui permettra aux jeunes de Hyères, La Crau et Carqueiranne de grandir dans leur club tout en évoluant à un bon niveau sénior", affirme Laurent Mazzella, président du club, pour Var-Matin. Avec en ligne de mire et d’ici quelques saisons, le niveau fédéral, en Fed 3 voire 2, "mais pas plus" pour éviter tout rapprochement avec le professionnalisme.

Dans un bassin grand comme celui de l’agglomération toulonnaise, cela peut être envisageable d’ici quelques années, à compter d’une montée par saison, pour cette nouvelle entité qui survole sa poule de Régionale 3 jusqu’ici, avec 10 victoires en autant de matchs, dont 9 bonus offensifs. "Il est évident que nos joueurs évoluent en deçà de leur véritable niveau.(…) Mais e n septembre, nous avions encore des incertitudes sur la possibilité même de repartir avec une équipe senior", rappelle le président.

Une équipe hyéroise qui a tout de même été inquiétée pour la première fois de la saison, ce dimanche, en déplacement chez le 2ème de la poule, La Ciotat. La formation varoise a été chahutée durant 60 minutes, ne menant que 18 à 19 à l’heure de jeu, suite aux 18 unités inscrites par Charles Varnadore, le Gaël Dréan du RCC, auteur d’un nouveau doublé qui portait son total à 17 essais en 9 matchs cette saison.





Et l'ancien numéro 9 au caractère de feu de poursuivre : "on regrette d'avoir eu quelques absents qui nous auraient peut-être permis de rivaliser encore un peu plus et d'accrocher un point de bonus défensif. Pour autant, Hyères a été plus réaliste que nous et force est de reconnaître que son organisation et sa conquête étaient supérieures à ce que nous sommes capables de proposer aujourd'hui. Mais nous n'avons pas à rougir de notre prestation, au contraire, face à cette équipe qui sera a minima dans le dernier carré du championnat de France dans quelques mois." Mais les coéquipiers du capitaine Gorin (37 ans), ancien joueur de Top 14 (2 saisons à Bayonne ) et futur manager sportif, ont fait valoir la supériorité de leur banc et leur organisation pour l'emporter finalement 18 à 33. "C'est une très belle équipe, face à qui ça tape fort comme rarement, pour ne pas dire jamais, à ce niveau-là", reconnaît Kamal Aissaoui, entraîneur de La Ciotat qui connaît bien les divisions supérieures de la région après ses aventures à Aubagne et Marseille notamment, en Fédérale 3.