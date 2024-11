36,8km/h et cercle des 2% : Où se situe la fusée Gaël Dréan par rapport aux joueurs les plus rapides du Top 14 ?

Sans faire autant de bruit que Louis Bielle-Biarrey, le Toulonnais Gaël Dréan est pourtant un joueur lui aussi extrêmement rapide.

Plus apparu sous le maillot toulonnais depuis la 6ème journée, Gael Dréan avait certainement eu le temps de ruminer, dans les travées du RCT Campus. D’autant que ses concurrents directs en avaient profité pour carburer.

Alors, en bon compétiteur plein de fougue qu’il est, le Breton avait donc coché ce rendez-vous face à Bayonne, jour de retour dans le XV de départ varois. Bilan ? Non pas un, ni deux, mais trois essais inscrits, faisant de lui le joueur du week-end en Top 14.

Outre des statistiques largement à son avantage (3 franchissements, 7 défenseurs battus et 161 mètres parcourus), le champion de France de Fédérale 1 2022 a aussi marqué par les esprits par sa capacité à gagner ses duels… et sa pointe de vitesse. Régulièrement cité comme le joueur le plus athlétique du groupe toulonnais, l’ailier de 24 ans est également un vrai finisseur (16 essais en 35 matchs avec Toulon).

Et le plus rapide de l’effectif varois, comme il l’a déjà montré à mainte reprises à Mayol. Son record de vitesse ? 36,8km/h, apprenait-il à Sud Radio ce lundi, tout en évoquant son projet objectif : le cap des 37km/h.

Sans faire trop de bruit, Gaël Dréan n’est donc plus très loin de cette élite qu’il entend bien rattraper un jour. Pas mal, pour un joueur passé qui jouait en Fédérale 3 à 18 ans et qui compte toujours plus de matchs de Fédérale 1 que de Top 14 à son actif.

Bientôt les JO ? L’incroyable vitesse de Louis Bielle-Biarrey face aux All Blacks révélée par le XV de France"C’est une fusée à l’image des ailiers de l’équipe de France, comparaît d’ailleurs son manager Pierre Mignoni pour le Midi Olympique. Il doit toucher le ballon, se proposer et jouer les espaces. Il ne doit pas être timide. Il faut faire les choses et les provoquer. Je sais les qualités qu’il a, et parfois, j’étais frustré qu’il ne marque pas alors qu’il va à 2000 à l’heure." Comme on le comprend…