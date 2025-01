XV de France. Inquiétude chez les Bleus : la liste des blessés s’allonge avant le Tournoi 2025

Le Tournoi des Six Nations s’annonce périlleux pour les Bleus. Après une cascade de blessures, Reda Wardi est forfait, un coup dur supplémentaire pour Fabien Galthié et son pack.

Le XV de France commence l'année 2025 sur une bien mauvaise note. Alors que Fabien Galthié s’apprête à dévoiler sa liste pour le Tournoi des Six Nations, les forfaits s’enchaînent à une vitesse inquiétante. Dernier en date : le pilier gauche Reda Wardi, blessé lors de la courte défaite du Stade Rochelais face au Leinster en Champions Cup (14-16). Selon L'Équipe, il "souffre d'une fracture au niveau des côtes avec déplacement".

Reda Wardi sur le flanc

Titulaire à gauche de la mêlée rochelaise, Wardi devait apporter sa puissance et sa régularité au pack tricolore. Sa blessure, survenue lors du choc musclé face aux Irlandais, s'ajoute à une liste déjà bien remplie.

Si les détails précis de son indisponibilité restent à confirmer, son absence pour l’ouverture du Tournoi est actée. Il serait question de trois semaines d'absence. Un coup dur pour Galthié, qui comptait sur l'expérience du Rochelais pour stabiliser la mêlée bleue. Même de retour avant la fin du 6 Nations, il pourrait manquer de rythme.

Avec Gaël Fickou (pouce), Jonathan Danty (genou), Charles Ollivon (genou) et Romain Buros (cheville) déjà absents, l'infirmerie du XV de France se remplit dangereusement avant le coup d'envoi de la compétition.

Fabien Galthié sous pression

Buros sera indisponible deux mois après s’être blessé face à Exeter, selon les informations de Sud Ouest. Cette hécatombe pourrait encore s’aggraver : les internationaux seront engagés ce week-end lors de la 4e journée de Champions Cup.

Le sélectionneur doit désormais jongler avec une liste de joueurs diminuée. Dans ce contexte, la profondeur du réservoir français sera mise à rude épreuve. Si certains blessés pourraient être remplacés par des jeunes en pleine ascension, ce manque de continuité risque de peser lourd face à des adversaires qui auront à coeur de faire tomber les Bleus.

Alors que le Tournoi des Six Nations s’annonce particulièrement relevé, avec trois déplacements d'affilée, Fabien Galthié et son staff auront fort à faire pour préserver une dynamique positive et limiter les dégâts avant leur premier rendez-vous.