RUGBY. De spectateur aux feux des projecteurs : l'ascension fulgurante de Mathis Castro-Ferreira au Stade Toulousain

Le troisième ligne Mathis Castro-Ferreira a surpris tout le monde, y compris lui-même. Sa montée fulgurante au Stade Toulousain en un clin d’œil.

Ce dimanche, le Stade Toulousain accueille les Harlequins en demi de finale de la Champions Cup. Un match que Mathis Castro-Ferreira ne va pas vivre dans la peau d'un supporter comme c'était encore le cas il y a peu. En l'espace d'une saison, le troisième ligne qui a débuté à Maubourguet est entré dans une nouvelle dimension. Une surprise pour lui.

"Je ne vais pas mentir. Je m’attendais à faire quelques feuilles pendant la Coupe du monde et je pensais ensuite retourner avec les Espoirs. Au final, je suis resté au contact du groupe professionnel et j’ai pu accumuler des matchs en Top 14 et Champions Cup". Entre trois sélections avec les U20 lors du Tournoi au cours duquel il a été capitaine, Mathis a connu 15 feuilles de matchs. Dont 8 dans la peau d'un titulaire.

TOP 14. Éblouissant face au Racing, le jeune Mathis Castro-Ferreira marque (encore) les esprits au Stade ToulousainIl a même joué ses premières minutes en Champions Cup. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agissait du match couperet face au Racing 92 en 8e de finale. Preuve que le staff lui fait confiance. Et il le leur rend bien avec de solides prestations en défense comme en attaque. Ses cinq essais, dont un doublé contre Clermont, montrent qu'il est parfaitement intégré à l'équipe.

Il ne prend pas le melon pour autant. Et les conseils de ses coéquipiers, et notamment des internationaux, lui sont précieu, comme il le confie au Midi Olympique. "Durant la semaine, ils te font bien comprendre qu’il ne faut pas surjouer et t’emballer." Jouer simple, maitriser ce que tu sais faire, et ne pas vouloir à tout prix faire la différence, Castro-Ferreira l'a bien compris.

TOP 14. Mathis Castro Ferreira, symbole d’une jeunesse toulousaine biberonnée à l’école des doublonsMais il se laisse parfois prendre par l'excitation comme face au Racing 92 où il aurait pu faire la passe au lieu d'y aller tout seul. "Je pense que si je gâche l’occasion, je n’aurais pas revu le maillot pendant plusieurs semaines." Une petite gourmandise de jeunesse pour celui qui a pourtant gagné en maturité en portant le brassard de capitaine de France U20. Mais il sait que pour s'installer, il va devoir se montrer irréprochable.

Par son âge, Mathis Castro-Ferreira possède une énorme marge de progression. Il sait cependant que la touche est l'un de ses gros points d'amélioration. "Je n’ai jamais trop sauté donc il faut que je m’améliore à ce niveau pour pas que ce soit un handicap à l’avenir." Le jeu sans ballon, en attaque comme en défense, fait aussi partie des prérequis essentiels du rugbyman moderne.

Une chose est sûre, Toulouse tient avec Mathis Castro-Ferreira un autre joueur de talent qui pourrait bien devenir un cadre dans un futur proche. Biberonné aux exploits des rouge et noir depuis son plus jeune âge, le 3e ligne est désormais fier de porter ce maillot qu'il l'a fait rêver. "Mais ce n'est pas fini", lance-t-il avec envie et détermination.