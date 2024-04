Vos Matchs de Rugby Toulouse/Harlequins et Sharks/Clermont à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Toulousains jouent à domicile, une aubaine rare à ce niveau, tandis que Clermont affronte les Sharks sur terrain neutre. Deux matchs décisifs ce week-end.

Nouvelle pause dans la saison de Top 14. Mais pas pour tout le monde. En effet, deux clubs français sont encore en lice sur la scène continentale : Toulouse et Clermont. Un match les sépare d'une place en finale.

Mais les Toulousains et les Clermontois ne sont pas logés à la même enseigne. En effet, les rouge et noir ont l'avantage de jouer une fois de plus à domicile comme en quart et en 8e. Un luxe à ce stade de la compétition. Mais qui découle de leurs performances durant la phase de poules.

Les hommes d'Ugo Mola retrouveront les Harlequins ce dimanche non pas à Ernest-Wallon mais au Stadium. Dans une enceinte à guichets fermes, Toulouse voudra rééditer la performance de cet hiver pour enfin se hisser en finale après deux échecs de rang.

Cette année, les Toulousains ont la chance d'éviter le Leinster en demie. Et ils ne vont pas se priver pour saisir cette occasion. Néanmoins, la réception des Quins ne sera pas une partie de plaisir. On a vu de quoi étaient capables les Anglais sur la pelouse de Bordeaux.

En cas de victoire, ils retrouveront le vainqueur de l'autre demie jouée samedi entre le Leinster et les Saints. Nombreux sont ceux qui rêvent d'une finale entre les Irlandais et le Stade Toulousain. Un choc à 9 étoiles digne du 6 Nations.

Notez que le coup d'envoi des demies sera donné par Clermont face aux Sharks. Heureusement pour les Auvergnats, cette rencontre n'a pas lieu en Afrique du Sud, mais en Angleterre.

Le terrain neutre du Twickenham Stoop a été désigné. Les Clermontois sont donc dans les mêmes dispositions que leurs adversaires. Ils ont toutes les cartes en main pour se hisser en finale. Eux qui restent sur un très beau succès en Top 14 face à Paris.

SAMEDI 4 MAI

Leinster vs Northampton à 18H30 sur Bein Sports 3

DIMANCHE 5 MAI

à 16h sur France Toulouse vs Harlequins

CHALLENGE CUP - Demi-finales

SAMEDI 4 MAI