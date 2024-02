RUGBY. VIDEO. Exploit XXL, comment la Belgique a pu battre le Portugal, révélation du mondial ?

Ce samedi 3 février, le Portugal se déplaçait en Belgique pour entamer son édition 2024 du Rugby Europe Championship et a perdu face aux Diables Noirs.

Enchaîner espoir et désillusion, que le rugby peut être cruel. Ce samedi 3 février, le Tiers 2 du rugby européen a lancé les hostilités, en parallèle du Tournoi des 6 Nations. Véritable sensation, le match opposant le Portugal à la Belgique a vu les Nordistes l’emporter face aux Lusitaniens. Score final : 10-6.

Dans la ville de Mons, en Belgique, les Diables Noirs ont pu compter sur un stade rempli et complètement acquis à leur cause. Pour ouvrir leur campagne de Rugby Europe Championship, ils battent le Portugal, révélation du dernier mondial et favori de la compétition avec la Géorgie.

La Belgique, avec ferveur et passion

Comme beaucoup d’exploits, il s’agit d’un match où l’enjeu a pris le pas sur le jeu. Pour résister aux assauts adverses, les Belges ont défendu à la mort et ont dressé une véritable muraille à proximité de leur ligne d’en-but. Le seul essai de la rencontre a été inscrit par l’ouvreur belge Hugo De Francq à la 7e minute de jeu. Après cela, les Belges ont mis les barbelés.

Sur l’ensemble de la rencontre, les Portugais dominent l’intégralité des statistiques offensives. Ils ont plus souvent eu le ballon, ont réalisé plus d’offload (8), ont battu 23 défenseurs, mais ils ont trop souvent joué trop vite et avec imprécision. En effet, les Portugais ont eu beaucoup de déchets dans leur jeu. Avec de nombreux turnovers concédés (14), ils rendaient fréquemment le ballon à leurs adversaires du jour, alors qu’ils arrivaient à se montrer dangereux avec ce dernier.

Côté Belge, la défense a fait preuve d’une impressionnante résilience, surtout dans ses 22 mètres, ceci malgré un taux de plaquages réussi bien moindre que leurs adversaires (84% de plaquages réussis pour les Belges, contre 92% pour les Portugais). Néanmoins, la Belgique a su profiter des turnovers en sa faveur en bottant efficacement et en assurant en touche, afin de relacher la pression.

En arrivant à se sortir constamment de la pression, soit par sa défense, soit en profitant des erreurs adverses, les Belges ont réussi à stabiliser le score jusqu’au coup de sifflet final. Un exploit au forceps pour les Diables Noirs et une défaite amère pour des Portugais qui n’ont pas su prendre le match en main. Les spectateurs en tribunes devaient avoir l'impression que peu importe ce qu'il se passait sur le terrain, les Belges ne craqueraient pas et les Portugais ne marqueraient pas non plus. Les Dieux du rugby en ont décidé ainsi.

Il faut dire que depuis le départ de Patrice Lagisquet et la démission express de Sébastien Bertrank du poste de sélectionneur national, la sélection navigue à vue. Actuellement, l’analyste José Paixao, dans le staff depuis 2011, assure l’intérim, mais cela a semblé trop juste sur ce match. Pour les Belges, ce match parait avoir été préparé en amont avec la volonté de faire un coup, c’est désormais chose faite. Bravo à eux !

