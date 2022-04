Rugby Europe Championship. En pleine progression, la Belgique peut-elle rêver de la Coupe du Monde 2027 ?

Seulement une petite saison après leur descente, les Diables Noirs belges ont réussi à valider leur remontée dans le Rugby Europe Championship.

Le 26 mars dernier, la Belgique jouait son dernier match de Rugby Europe Trophy, le troisième championnat européen, face à la Lituanie. Un seul point suffisait aux Diables Noirs pour s’offrir une nouvelle montée en Rugby Europe Championship. Les Belges n’ont pas tremblé. Aux termes d’un match dominé de la tête et des épaules par les francophones, les hommes de Frédéric Cocqu, entraîneur belge, ont décrochés 5 points et une place qualificative pour la montée dans le REC la saison suivante. Les Belges pourront ainsi se frotter à la Géorgie, l’Espagne ou bien le Portugal lors du 6 Nations B.

🇱🇹 v 🇧🇪 | Some photos from Saturday's Trophy match where @belgiumrugby won the title to return to the Rugby Europe Championship next season!



⏪📸 Gallery and replay available on https://t.co/S8vij4G0yK pic.twitter.com/Z5ur7H9vdf