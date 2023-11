INTERNATIONAL. Tout juste arrivé, le sélectionneur du Portugal démissionne !

Nommé sélectionneur du Portugal en octobre pour succéder à Patrice Lagisquet, l'entraîneur français Sébastien Bertrank a démissionné.

Voilà un coup d'épée dans l'eau ! À la recherche du successeur de Patrice Lagisquet censé poursuivre le superbe projet entamé par l'ancien tricolore depuis 4 ans, la fédération portugaise avait officialisé Sébastien Bertrank durant le Mondial. Elle va pourtant devoir reprendre ses recherches.

Un mois après sa prise de fonction, ce dernier a en effet démissionné de son poste. Celui-ci estime ne pas pouvoir répondre aux exigences de la Fédération portugaise quant à la charge de travail qui lui est demandée.

Suite à sa très bonne coupe du monde, le Portugal devrait en effet avoir l'opportunité de se frotter davantage à des équipes du premier tiers mondial, à l'image de sa rencontre prévue en février face à une sélection anglaise. Ce qui nécessitera forcément une implication sans faille du sélectionneur... ainsi vont les processus de professionnalisation.

Passer plus de temps aux côtés de l'équipe nationale aurait mis en péril son poste au ministère français des Sports, que ne souhaite pas quitter Sébastien Bertrank. Consciente de ce fait, la FPR, regrettant de ne pouvoir continuer à compter sur lui, a accepté sa démission de ses fonctions.

Continuer de grandir

Dans un communiqué, la fédération portugaise explique donc que "l'augmentation significative du volume de travail et les nombreuses demandes que l'équipe nationale du XV a reçues après son excellente performance en Coupe du Monde de Rugby, avec la tenue prévue de plusieurs matches internationaux et les semaines de préparation correspondantes, impliqueraient que M. Bertrank déménage plus régulièrement et reste plus longtemps au Portugal, ce qui entraînerait la rupture de sa relation professionnelle avec le ministère français des Sports, situation qu'il entend éviter."

La FRP va donc devoir se mettre au plus vite à chercher un nouveau sélectionneur digne de ce nom. Au mois de février, commencera le Rugby Europe Championship dont elle fait désormais partie des favoris avec la Géorgie. Et les coéquipiers de Jeronimo Portela doivent confirmer leurs résultats et leur qualité de jeu remarquable aperçus durant la coupe du monde.

Afin de continuer de grandir, et pourquoi pas de devenir, un jour, un membre à part entière du Top 10 mondial. À coeur vaillant...