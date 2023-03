VIDEO. Plus complète, plus puissante, la Géorgie écrase le Portugal en finale du ''Tournoi B''

La Géorgie de Davit Niniashvili s’est imposée 38 à 11 en finale du Rugby Europe Championship face au Portugal.

C’était la finale tant attendue. Alors que les Bleus et les Irlandais se disputaient le gain du Tournoi des 6 Nations à distance samedi, le Portugal et la Géorgie, eux, jouaient leur finale plus au sud, en Espagne, dimanche. Dans ce Rugby Europe Championship, plus connu du grand public sous le nom de « Tournoi B », les deux formations avaient survolé les débats et l’on attendait avec impatience leur affrontement. D’ailleurs, ce sont les outsiders Portugais qui frappaient les premiers avec un essai de leur capitaine Appleton. A la pause et malgré une réaction des Lelos, les Lusitaniens étaient toujours au contact (12 à 11).



Reste que la 2ème mi-temps fut longue, trop longue pour des Portugais moins denses, moins puissants que leurs homologues de l’Est. Sans leur flèche Rodrigo Marta ou leur maître à jouer Samuel Marques, restés avec leur club, la marche était trop haute pour les hommes de Patrice Lagisquet, qui encaisseront 3 nouveaux essais, après ceux de la fusée géorgienne Tabutsadze (27 réalisations en 27 capes) en début de rencontre. Score final 38 à 11, et voilà que la Géorgie conserve son titre, une nouvelle fois, dans cette compétition qu’elle domine de la tête et des épaules chaque année. Même si le Portugal pourrait très bien prendre sa revanche dans quelques mois, lors du Mondial en France, lors duquel ils seront dans la même poule…

