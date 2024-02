RUGBY. 6 Nations. XV de France : les 34 pour l'Italie avec Marko Gazzotti mais sans Alldritt

Voici la liste des 34 joueurs convoqués avec le XV de France pour préparer le match face à l'Italie, le dimanche 25 février à Lille avec le Bordelais Marko Gazzotti.

La FFR a dévoilé la liste des 34 joueurs retenus pour préparer le troisième match du XV de France face à l'Italie le 25 février à Lille. Comme annoncé, le 3e ligne et capitaine des Bleus Grégory Alldritt est forfait. C'est le Toulonnais Charles Ollivon qui récupère le brassard.

L'autre information, c'est l'apparition de Marko Gazzotti dans le groupe. Un Bordelais de plus au sein de l'équipe de France. A 19 ans, l'ancien international U20, champion du monde l'an passé, va découvrir le Tournoi. Sera-t-il sur la feuille de match à l'instar de son ancien coéquipier Posolo Tuilagi ?

On peut en douter, mais cela montre que le staff de Fabien Galthié prépare clairement l'avenir. Il souhaite aussi anticiper les éventuelles blessures qui pourraient intervenir dans ses lignes en permettant aux jeunes talents tricolores de s'imprégner le plus tôt possible du plan de jeu français.

On note également que les Toulousains Flament et Meafou ne sont toujours pas disponibles mais Romain Taofifenua est de retour. Les verra-t-on dans cette édition du Tournoi ? On peut commencer à en douter sérieusement. Après l'Italie, les Bleus ont rendez-vous à Cardiff puis à Lyon contre l'Angleterre.

Les avants : ABADIE Esteban ; ALDEGHERI Dorian ; ATONIO Uini ; BAILLE Cyril ; BARLOT Gaëtan ; BOUDEHENT Paul ; CROS François ; GABRILLAGUES Paul ; GAZZOTTI Marko ; HALAGAHU Matthias ; LACLAYAT Thomas ; MARCHAND Julien ; MAUVAKA Peato ; OLLIVON Charles ; PRISO Dany ; ROUMAT Alexandre ; TAOFIFENUA Romain ; TAOFIFENUA Sébastien ; TUILAGI Posolo ; WOKI Cameron

Du côté des 3/4, pas de changements, mais on remarque que l'encadrement du XV de France prépare aussi l'avenir. Trois joueurs de 21 ans sont présents ainsi que deux éléments âgés de 20 ans. Pour l'heure, seul Le Garrec a eu sa chance dans ce 6 nations.





Les arrières : BARRÉ Léo ; BIELLE-BIARREY Louis ; DANTY Jonathan ; DEPOORTERE Nicolas ; FICKOU Gaël ; GAILLETON Emilien ; GIBERT Antoine ; JALIBERT Matthieu ; LE GARREC Nolann ; LEBEL Matthis ; LUCU Maxime ; MOEFANA Yoram ; PENAUD Damian ; RAMOS Thomas

Galthié et ses adjoints ne devraient pas chambouler la composition de l'équipe pour affronter l'Italie. Il est important de garder de la continuité. Néanmoins, et compte tenu des absences, certains jeunes éléments pourraient avoir leur chance.

On pense notamment à Nicolas Depoortère au centre. Devant, le Racingman Thomas Laclayat aura-t-il également une opportunité en sortie de banc durant la rencontre ? Ce match à Lille semble être le plus propice aux tests. Mais attention à ne pas sous-estimer les Transalpins.

Du côté de l'Italie, on sera privé d'Allan, qui a décidé de faire une pause avec le rugby international. Mais on récupère l'ailier des Harlequins Louis Lynagh, tout juste signé par Trévise, et déjà retenu par Quesada dans ce Tournoi.