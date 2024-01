RUGBY. Pour les doublons, Toulouse en sous-effectif et avec un blessé supplémentaire !

Maudit par les Dieux du rugby, Toulouse connaît un nouveau blessé à un poste sous tension, alors que les doublons pointent déjà le bout de leurs nez.

C’est une nouvelle qui doit faire taper du pied Ugo Mola. Ce week-end, la Dépêche du Midi annonce que David Ainu’u est forfait pour le déplacement au Racing 92, ce dimanche, et les semaines à venir. Ainsi, Toulouse pourrait jouer les doublons avec un seul pilier gauche disponible : Rodrigue Neti.

Avec un seul joueur à un poste aussi crucial, le Stade Toulousain fait preuve de beaucoup de malchance. Pour le remplacer, le staff des Rouge et Noir penserait à aligner Paul Mallez en tant que gaucher remplaçant. Droitier de profession, le joueur rapatrié de Provence Rugby en début de semaine va devoir faire le couteau suisse.

À ce poste, le Stade Toulousain connaît de nombreux absents. Ainsi, Cyril Baille restera avec les Bleus pour les prochaines semaines, alors que Ainu’u et Duprat seront à l’infirmerie. En début de saison, un quatrième numéro 1 était dans les cartons, en la personne d’Hugo Reilhes, mais ce dernier a été prêté au CA Brive afin de lui offrir du temps de jeu.

Toulouse, des doublons compliqués

En plus d’une carence malheureuse pour les Toulousains à ce poste, l’effectif d’Ugo Mola est déjà considérablement amoindri. Par exemple, 7 internationaux français sont sécurisés par le XV de France, alors que Blair Kinghorn et Ange Capuozzo rejoindront respectivement l’Écosse et l’Italie en début de semaine prochaine.

En plus des 9 internationaux, il faut aussi compter les pensionnaires de l’infirmerie. Ainsi, Anthony Jelonch, Emmanuel Meafou, Thibaud Flament et Romain Ntamack auraient été concernés par les Bleus s’ils n’étaient pas (déjà) blessés. À la longue liste des joueurs indisponibles pour des raisons de santé, les noms suivants s'ajoutent : Duprat, Ainu’u, Barassi, Delibes et Costes.

En tout, le Stade Toulousain fait face à 18 absences pour les prochaines semaines. Un véritable casse-tête, mais qui est numériquement moins complexe que celui du dernier mondial. Au lancement de la saison de Top 14, Toulouse comptait 23 absents dans ses rangs.

À l’été, le club avait gagné 2 de ses 3 matches de Championnat en guise de “faux doublons” Coupe du monde. Avec une unique défaite à Bayonne et deux victoires face au MHR et à Oyonnax, Toulouse saura-t-il faire aussi bien afin de rester dans le top 6 pour la fin du mois de mars ?

