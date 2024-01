Transfert Kolbe : la hache de guerre n'est pas enterrée entre René Bouscatel et les clubs de Top 14 !

En 2021, le transfert de Cheslin Kolbe de Toulouse à Toulon avait suscité bon nombre de polémiques. Cette fois-ci, l'UCPR monte au créneau contre à René Bouscatel.

La LNR au cœur de la polémique

À l'été 2021, le transfert du Springbok Cheslin Kolbe entre le Stade Toulousain et Toulon avait eu son lot de polémiques. À cette période, Toulouse avait écopé d'une sanction de 50 000€, tandis que le RCT avait dû payer 70 000€ pour "manquement à l’obligation générale de transparence et de coopération". Ces amendes étaient alors parues comme dérisoire, vis-à-vis du montant du transfert du joueur.

Néanmoins, nouveau rebondissement dans cette affaire, et retour en 2024. Le 9 janvier dernier, l’Union des clubs professionnels de rugby (UCPR) aurait envoyé une lettre au président de la Ligue National de Rugby, René Bouscatel, selon l'Équipe.

Dans cette fameuse lettre, les présidents des clubs de Top 14 auraient exprimé leur mécontentement et leurs interrogations au sujet de la décision de la LNR de ne pas faire appel. Cette dernière était pourtant au courant de la décision de la section spécialisée salary-cap de la commission de discipline, qui avait décidé des amendes contre le Stade Toulousain et le RCT.

Cette lettre a été écrite par Alain Carré, le président de l'UCPR et de Colomiers au passage, qui aurait dénoncé la LNR de faire "deux poids, deux mesures, fort avec les faibles, faible avec les gros."

Néanmoins, celui qui a présidé le Stade Toulousain pendant 25 ans s'est défendu lors d'un Bureau de la LNR, en date du 15 janvier dernier, où il a fait savoir qu'il n'allait pas se justifier de cette décision. Interrogé par nos confrères de l'Équipe, l'homme fort de la LNR a déclaré :

"Je comprends leurs interrogations et nous avons donné ces explications au bureau de la Ligue. Je n'ai pas à vous les donner ni à me justifier par voie de presse. Ce n'est pas de la cachotterie, je les donne d'abord directement aux intéressés. Si on nous le demande, on le fera aussi en comité directeur."

Une réponse assez floue, certes, mais ce dernier insiste sur le fait que de ne pas faire appel était la bonne solution, "parce qu’on l’a prise (la décision) et elle a été parfaitement comprise par tous les membres du bureau dont Alain Carré."

