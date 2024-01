Ce jeudi 25 janvier, World Rugby a sorti la bande d'annonce d'un documentaire sur les arbitres internationaux lors de la dernière Coupe du monde.

La série Netflix Full Contact rencontre un succès retentissant depuis sa sortie, et la publicité faite par le géant du streaming est énorme. Les six épisodes mettent en scène les joueurs, les sélectionneurs, le staff, mais personne ne parle des arbitres.

Eh bien World Rugby s'en charge, et a sorti ce jeudi la bande d'annonce du film intitulé "Whistleblowers". Il devrait alors sortir au mois de février 2024, sur la plateforme en ligne de RugbyPassTV.

Ce film inédit "témoigne de la vie et de l'expérience des officiels de matchs" durant la dernière Coupe du monde en France. Comme pour la série Full Contact, les caméras de World Rugby ont capté les moments de joies, de faiblesses, de stress et de nervosité des hommes au sifflet.

Il est aussi indiqué que "la préparation physique et mentale, l'analyse des performances ainsi que la relation unique qui soude le groupe, les rapports avec les équipes et l'impact de la haine en ligne sur les officiels", sont aussi mises en lumière.

A ce sujet, l'ancien arbitre international, Jaco Peyper, s'est exprimé sur ce reportage, qui est une première en la matière.

"Nous voulons lever le voile pour les fans sur ce que nous vivons tous les jours, un travail extrêmement enrichissant avec la plus belle place qui soit pour assister aux plus belles rencontres. Certains disent que c'est le métier le plus difficile dans le sport, et c’est vrai que ce n’est pas toujours rose, mais les expériences, l'amitié et les endroits sont aussi un privilège."

Ce dernier espère que "Whistleblowers" sera l'occasion pour les supporters de rugby de porter un nouvel œil sur les arbitres. Ces derniers étant très critiqués dernièrement suite aux différentes polémiques lors de la Coupe du monde.

"J'espère que les téléspectateurs comprendront que nous sommes des êtres humains comme les autres avec des familles, qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, et qu'ils comprendront mieux l'environnement dans lequel nous travaillons et notre dévouement au sport que nous aimons."