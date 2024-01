RUGBY. La série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations, concrètement, ça donne quoi ?

C'était attendu depuis plusieurs semaines par tous les fans et supporters de rugby, et on y est ! Ce mercredi 24 janvier, Netflix a officialisé la sortie de la série Full Contact sur le 6 Nations.

Le géant du streaming s'est (enfin) mis au rugby, et ça fait plaisir ! À l'instar des séries documentaires sur le tennis comme "Break Point" ou sur la Formule 1 comme "Drive to Survive", Netflix nous a pondu six épisodes sur le Tournoi des 6 Nations 2023. Dans cette courte série, chaque épisode met en lumière une nation, et plonge le téléspectateur au cœur du Tournoi des 6 Nations. Évidemment, la production est énorme, et la publicité qui va avec est gigantesque pour ce sport. RUGBY. Voici pourquoi le XV de France conserve toutes ses chances de gagner le Tournoi des 6 Nations ! Les premières critiques Comme à son habitude, Netflix scénarise tout, ou presque ! C'est pour cela que dans Full Contact, il n'y a pas que du rugby, mais des histoires d'hommes également. Certains joueurs ont été ciblés, à l'image de l'Italien Sebastian Luke Negri ou encore de l'Irlandais Andrew Porter. Ces derniers parlent face caméra, et il faut reconnaître que leurs histoires et leurs personnalités sont attachantes. Premier bon point ! Côté Écossais, Finn Russell est beaucoup mis en avant, tout comme Ellis Genge pour le XV de la Rose. Au Pays de Galles, la pépite Louis Rees-Zammit est forcément mise en lumière, lui qui fait actuellement ses premiers pas au football américain. Enfin, pour nos Bleus, le porte-parole est Gaël Fickou. Autre point positif, nous pouvons observer l'aspect stratégique et philosophique de chacun des six sélectionneurs ! Bien que Fabien Galthié soit moins bavard que ses compagnons dans la série, cela donne une vision complète de chaque sélection. Ensuite, au niveau du jeu pur et dur, environ 10 minutes par épisode y sont consacrées, avec des plans serrés, avec des actions où les impacts claques. Les différentes caméras utilisées par Netflix sont intéressantes pour les fans de rugby, car cela donne une autre perspective. Quant au grand public, on aime, ou on n'aime pas ! Le plus gros de chaque épisode est consacré aux enjeux du match, tout pour nous tenir en haleine évidemment, avec des interviews des joueurs, des discours ou encore quelques anecdotes. Pour les points plus négatifs, nous n'en apprenons pas vraiment sur les spécificités du rugby, à proprement parler, tels que les règles, les plans de jeux, les beaux gestes, etc. Netflix a cherché à scénariser chaque épisode. Néanmoins, la production et les moyens employés par le géant du streaming donne un très bon résultat pour effectuer la publicité de ce sport. La série fonctionne bien, le montage est dynamique et les séquences gardent le téléspectateur proche des équipes. Certes, c'est enjolivé, mais c'est réussi ! RUGBY. Désabusé par l'évolution de l'arbitrage, Nigel Owens se lâche sur ses réseaux sociaux !