RUGBY. Avant le Tournoi des VI Nations, voici 3 équations cruciales pour le XV de France

Avec le XV de France, le groupe est d’ores et déjà majoritairement connu, mais quelques places restent encore à prendre pour le Tournoi des VI Nations.



Ce week-end, les joueurs sélectionnables peuvent faire leurs preuves une ultime fois avant de voir si leur nom figure dans la liste du XV de France. Dans ce cadre-là, 80 à 90% de l’effectif du mondial devrait être reconduit, comme l’indiquait Fabien Galthié cette semaine, selon Rugbyrama. Le but affiché est clair : il faut se fixer le plus rapidement possible sur un groupe type (supposément) compétitif pour la Coupe du monde 2027 en Australie.

Dans ce calcul sur tableau noir, quelques inconnues subsistent. En attendant la liste des 34 Bleus appelés pour le Tournoi des VI Nations 2024, le 17 janvier prochain, voici un constat non exhaustif des postes sujets à débat avec le XV de France.

XV DE FRANCE. Du repos pour les cadres, mais ''80 ou 90% de l'effectif ira à la Coupe du monde 2027'' assure Fabien Galthié

Pilier droit : Atonio, puis le doute…

L’équation : À droite de la mêlée, Fabien Galthié et William Servat cherchent un joueur capable de prendre la relève ou de seconder Uini Atonio (33 ans). Si le groupe France ne manque pas d’avants mobiles dans son vivier (Laclayat, Falatea, etc.), le profil type en mêlée fermée manque à l’appel. Un jeune droitier solide et technique, voilà ce dont rêve le XV de France.

Les solutions : Derrière Atonio, la solution Demba Bamba (25 ans) était annoncée depuis des années, mais le Lyonnais était souvent blessé. Attendu au Racing 92 dès cet été, il cherchera à se relancer, mais sera confronté à la concurrence nouvelle de Thomas Laclayat (26 ans). Par la suite, Dorian Aldegheri (30 ans) et Sipili Falatea (26 ans, blessé) sont devenus les finisseurs attendus, mais ils n’ont pas encore réussi à balayer tous les doutes et à prétendre au numéro 3. Si les prétendants ne manquent pas, les certitudes semblent se faire attendre.

RUGBY. XV de France. Futur pilier de 37 ans, Atonio présent en 2027 ? D'autres l’ont (déjà) fait !

Numéro 5 : la force de la jeunesse

L’équation : En deuxième ligne, les numéros 4 mobiles et modernes ne manquent pas avec Woki et Flament en tête de file. Néanmoins, une cage se comble à deux et pour 2027, Fabien Galthié devra établir une nouvelle hiérarchie en numéro 5. Habitués du poste sur le dernier mandat, les deux trentenaires Paul Willemse (31 ans) et Romain Taofifenua (33 ans) pourraient être bousculés.

Les solutions : Pour cause, l’arrivée de deux titans risque de rabattre les cartes. Dans un premier temps, Emmanuel Meafou (25 ans) risque de devenir (rapidement) un sérieux client dans la hiérarchie. Le colosse (145kg - 2,03 mètres) a l’habitude des matches à haute intensité avec le Stade Toulousain et demeure déjà attendu sur la scène internationale. Dans le fond de la classe, le jeune Posolo Tuilagi (19 ans) attend encore son heure, mais paraît encore un peu frais sur certains aspects.

XV DE FRANCE. TOP 14. Paul Willemse : une performance de patron au meilleur des moments

Centre : le choix du roi

L’équation : Sur ce poste, le XV de France ne manque pas de ressources, au contraire. Le nombre de joueurs performants sur les quatre dernières années dépasse les espérances. Cependant, plusieurs acteurs récurrents du XV de France au cœur de la ligne de trois-quarts semblent s’émousser. De quoi permettre un renouvellement inattendu ?

Les solutions : En titulaire, le duo Jonathan Danty (31 ans) - Gaël Fickou (29 ans) ne convainc plus tant que ça. Si le Rochelais fait toujours vibrer les foules et cuire les caramels, le Racingmen est en baisse de forme depuis quelques mois. Derrière lui, Arthur Vincent (24 ans) et Yoram Moefana (23 ans) ne resplendissent pas non plus à tous les niveaux. C’est pourquoi les appels du pied de l’excellent Bordelo-béglais Nicolas Depoortère (20 ans) ne laissent pas indifférent. Appelé cet été, Émilien Gailleton (20 ans) paraît moins tranchant que la saison dernière, mais reste toujours dans les débats. Enfin, les supporters toulousains évoqueront aussi Paul Costes (20 ans) et Pierre-Louis Barassi (25 ans), tous deux blessés, en jambes depuis le début de saison. Talent, fougue, défense, attaque, puissance, etc. En bref, il y a à boire et à manger, que cela soit en profil ou en nombre, mais encore faut-il savoir quoi prendre sur ce grand et savoureux buffet…

RUGBY. TOP 14. Costes, Gailleton, Depoortere… Et si le centre appartenait (déjà) à la jeunesse ?

Extra : Alldritt en seul spécialiste Le numéro 8 des Bleus n’est pas un sujet d’inquiétude tant Grégory Alldritt paraît indéboulonnable. De plus, des joueurs comme Sekou Macalou ou Anthony Jelonch ont montré qu’ils étaient prêts à prendre l’intérim en fin de match ou durant les absences du Rochelais. Néanmoins, le XV de France peut-il se contenter d’un seul vrai spécialiste du poste dans son répertoire ? Dans le groupe de 42 joueurs préparant le mondial, seul Yoann Tanga était un autre 8 de métier. Ce nouveau mandat sera-t-il l’occasion de chercher un remplaçant de confiance à Alldritt ?

RUGBY. XV de France. ''Mieux vaut prévenir que guérir'', La longue de liste de blessures que Grégory Alldritt soigne