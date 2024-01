XV DE FRANCE. Du repos pour les cadres, mais ''80 ou 90% de l'effectif ira à la Coupe du monde 2027'' assure Fabien Galthié

La désillusion de la Coupe du monde en France à peine essuyée que Fabien Galthié et son staff sont déjà tournés vers l'échéance en Australie en 2027. Il se confie.

Pas de grand changement à première vue

Comme lors du dernier mandat de Galthié, la Coupe du monde se préparera une fois de plus en quatre ans. L'homme fort du XV de France a donné son avis sur le groupe qui s'envolera pour l'Australie en 2027, et rien n'a l'air de bien changer.

Le technicien assure vouloir conserver une ossature solide, à l'image des cadres présents lors de ce mondial en France : "Cette génération avec qui on a travaillé depuis quatre ans est en route, confie le boss tricolore. Le dernier match du premier mandat face à l'Afrique du Sud, perdu d'un point (29-28), est un élément constitutif de son développement et un vécu collectif supplémentaire pour être meilleur." (Rugbyrama)

Ce dernier avoue également avoir déjà réfléchi au groupe qui sera désigné pour défendre le maillot du XV de France, au pays des Kangourou, en grande partie. "Nous souhaitons amener ce groupe en 2027. 80 ou 90 % de l'effectif ira. Je considère que le développement idéal pour un joueur international est de huit ans, associés à une expérience collective solide."

Néanmoins, cette saison 2023/2023 post-Coupe du monde offrira aussi du temps de jeu aux joueurs n'ayant jamais porté le maillot des Bleus, et à ceux qui étaient déjà surveillés les années précédentes. Fabien Galthié le sait, il n'est pas à l'abri de voir éclore de nouvelles pépites : "La deuxième partie de la saison aura la vertu d'ouvrir le potentiel de l'équipe de France, avec 42 joueurs pour l'été. [...] Deux test-matchs contre l'Argentine (6 et 13 juillet), mais aussi deux rencontres avec une équipe de France développement, sans doute contre les Barbarians britanniques (le 22 juin) et face à l'Uruguay ou le Chili (match de milieu de semaine durant la tournée). Certains vont se révéler, comme c'est toujours le cas."

Du repos pour les cadres, enfin ?

L'une des grandes interrogations du mandat de Galthié à la tête de la maison tricolore, a été la gestion du temps de jeu des cadres. Ces "joueurs premium" furent souvent pointés du doigt, car trop utilisés, que ce soit en club ou bien en sélection.

Pas de craintes de ce côté-là non plus visiblement, assure le sélectionneur : "Concernant les joueurs premium, nous avons coupé leur saison internationale d'un tiers et nous voulons leur donner cette possibilité de vraiment récupérer en juin, juillet et août. On veut même aller plus loin, révèle Fabien Galthié. Il se peut qu'on sorte des joueurs du niveau international pendant une saison pour les laisser se régénérer, qu'on leur propose des breaks en fonction de leurs performances." (Rugbyrama)

Toujours selon Fabien Galthié, ce procédé viserait à maximiser les chances de victoire de la France au prochain mondial : "On n'invente rien, les All Blacks l'ont fait entre 2011 et 2015. Pour un seul objectif : les remettre en pleine puissance sur le circuit international l'année suivante, avec toujours cet horizon de 2027."

Pour imager ces propos, l'ancien meilleur joueur du monde en 2002 prend l'exemple de Grégory Alldritt, qui a dû prendre une pause de plusieurs mois en pleine saison, afin de reposer son corps. Selon lui, l'équipe de France est aussi prête à faire ce type d'effort : "Quand je vois le break de Greg (Alldritt), il faut féliciter son club de La Rochelle. Ces joueurs-là représentent des actifs tellement essentiels pour les clubs, mais aussi des personnalités. L'image du champion est irrationnelle. Et quand un joueur dit "je me mets en retrait pendant trois mois" sachant que c'est le numéro 1 du club, c'est une décision forte. À notre niveau, on pourra le faire sur une saison, en mettant à la place un joueur en développement ou à potentiel. Ce sera toujours un bénéfice pour l'équipe de France et pour les joueurs. C'est pour leur bien, ils doivent le comprendre."

Vous l'aurez donc compris, afin de gérer au mieux l'état de forme de son ossature, le staff tricolore devrait manager son groupe sur les tournées estivales. Ceci permettrait aussi de détecter des joueurs capables de porter la tunique bleue en 2027. Pour le reste, on prend les mêmes, et on recommence !

