VOS MATCHS DE RUGBY TOULON/MUNSTER et ULSTER/TOULOUSE à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pas le temps de respirer que voici la seconde trêve européenne. Quel est le programme télé de la semaine en Champions Cup, Challenge Cup et Pro D2 ?

Pour commencer, l'Aviron Bayonnais se déplace chez les Saints de Northampton, actuellement premier du groupe 3. Un match hors de ses bases compliqué pour les hommes de Grégory Patat, qui ne cherchent pas vraiment à se qualifier pour les phases finales de la compétition.

Ensuite, pour rester en Champions Cup, le LOU va accueillir le Connacht à Gerland, après avoir subi une correction sur la pelouse d'Ernest-Wallon. En cas de succès, les coéquipiers de Léo Berdeu pourront certainement se qualifier !

On continue avec le RCT, qui va recevoir le Munster à Mayol. Les hommes de Pierre Mignoni sont dans une mauvaise passe, avec quatre défaites en cinq rencontres. Néanmoins, le Munster n'est guère mieux, et ce sera l'occasion pour Toulon de se remettre la tête à l'endroit.

Toujours ce samedi 13 janvier 2024, le Stade Français et le Stade Toulousain seront en déplacement en Irlande, du côté du Leinster et de l'Ulster. Soyons lucide, les Toulousains ont plus de chance de l'emporter que nos amis parisiens, déjà bon dernier de ce groupe 4...

Dans la journée de dimanche, le Racing 92 entrera en scène sur la pelouse de Bath, pour essayer de rattraper son retard numérique. Bordeaux clôturera cette troisième journée par la réception des Saracens.

En Challenge Cup, Perpignan devrait faire tourner son effectif sur la pelouse des Ospreys, tandis que Clermont a une chance de bien se positionner dans ce groupe 3 face aux Scarlets.

Pour Oyonnax le voyage jusqu'en Afrique du Sud pour affronter les Sharks devrait être long ! Pau, en revanche, jouera à Amsterdam face aux Cheetahs, et s'évitera 10 heures de trajet.

INSOLITE. Pourquoi le 4ème du Top 14 va-t-il jouer son prochain match de Challenge Cup aux Pays-Bas ?

Enfin, le CO et le MHR joueront les Black Lions, et la province sud-africaine des Lions !

CHAMPIONS CUP - 3E JOURNÉE :

VENDREDI 12 JANVIER

Northampton Saints vs Bayonne à 21h sur BeIN Sports

SAMEDI 13 JANVIER

Lyon vs Connacht à 14h sur BeIN Sport 2

Exeter vs Glasgow à 14h sur BeIN Sport Max

Bristol va Bulls à 16h15

Toulon vs Munster à 16h15 sur France 2

Leinster vs Stade Français à 18h30 sur BeIN Sport 2

Stormers vs Sale Sharks à 18h30 sur BeIN Sport Max

Cardif vs Harlequins à 21h

Ulster vs Stade Toulousain à 21h sur BeIN Sport 2

DIMANCHE 14 JANVIER

Bath vs Racing 92 à 14h sur BeIN Sport 3

Stade Rochelais vs Leicester Tigers à 16h15 sur France 2

Bordeaux vs Saracens à 18h30 sur BeIN Sport 3

CHALLENGE CUP - 2E JOURNÉE

VENDREDI 12 JANVIER

Newcastle Falcons vs Benetton à 21h sur BeIN Sports Max

Ospreys vs Perpignan à 21h sur BeIN Sports Max

SAMEDI 13 JANVIER

Clermont vs Scarlets à 14h sur France 3

Sharks vs Oyonnax à 14h

Castres vs Black Lion à 16h15

Zèbre vs Dragons à 16h15

Édimbourg vs Gloucester à 18h30

Montpellier vs Lions à 21h sur BeIN Sport Max

DIMANCHE 14 JANVIER

Cheetahs vs Section Paloise à 14h sur BeIN Sport Max

