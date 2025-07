RÉSUMÉ VIDÉO. Les Lions frappent d’entrée mais laissent des miettes à l’Australie

Première manche pour le XV des îles, porté par un Finn Russell inspiré. Mais l’indiscipline et les scories de la deuxième mi-temps pourraient leur coûter cher.

Il a suffi de quelques minutes pour sentir la tendance : les Lions britanniques et irlandais étaient venus en Australie pour dominer. Et à Brisbane, ils l’ont fait, même si la copie n’a pas été parfaite. Victoire 27-19, avec trois essais inscrits et une impression de puissance collective… avant une baisse de régime inquiétante en fin de partie.

Russell en maestro, Curry en bulldozer

Le plan de jeu était clair dès le coup d’envoi : occupation, grosse conquête, et des prises d’initiative bien senties. Sur ce terrain, Finn Russell a régalé. Passe sautée pour l’essai de Tuipulotu, gestion du tempo, coups de pied chirurgicaux : le numéro 10 écossais a justifié son statut.

Mais le patron devant, c’est Tom Curry. Le flanker anglais a donné le ton dès l’entame avec un tampon destructeur et n’a jamais cessé d’être au contact, au grattage, au soutien. Récompensé logiquement par un essai en force.

Ajoutez à ça le talonneur irlandais Dan Sheehan, toujours aussi tranchant en bout de ligne, et vous obtenez une équipe qui mène 24-5 après 43 minutes, et qui semble intouchable.

Le coup de mou qui fait tache

Sauf que voilà : ces Lions, si solides en première, ont été fébriles en deuxième. Beaucoup d’indiscipline, une conquête moins précise, et surtout une baisse de régime physique. Les Wallabies, longtemps apathiques, ont retrouvé un peu de mordant dans les rucks et le déplacement.

Tizzano puis McDermott ont profité des largesses défensives pour inscrire deux essais qui ramènent l’Australie à 8 petits points. Une réaction certes tardive, mais encourageante pour la suite.

Just sit back and watch the Finn Russell show 😮‍💨#LionsRugby #AUSvBIL

pic.twitter.com/4vBENhqqQo — Tight Five Rugby (@TightFive_Rugby) July 19, 2025

“Ce n’était pas parfait, loin de là. On a du bon à retenir, mais il faudra hausser le niveau”, a reconnu Maro Itoje au micro de Sky Sports.

Une victoire mais rien n’est joué

Si les Lions peuvent s’appuyer sur leur domination en mêlée et leur densité physique, les trous d’air restent préoccupants. Surtout face à une Australie qui devrait récupérer Will Skelton et Rob Valetini pour le deuxième test.

Le XV d’Andy Farrell a le matelas, mais pas encore la certitude. Melbourne s’annonce bouillant. Car si les Wallabies signent une bonne entame, le match retour pourrait virer au bras de fer.