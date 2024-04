TOP14. VIDEO. D’un triplé dont il a le secret, Damian Penaud fesse son ASM chérie et l’envoie jouer le maintien

Au cœur d’une soirée très offensive pour l’UBB, Damian Penaud s’est particulièrement distingué avec un triplé et une passe décisive. Score final : 41 à 7.

C’était une soirée de retrouvailles. Celle qui voyait Christophe Urios revenir pour la première fois à Chaban-Delmas (où il a passé plus de 3 ans) et Damian Penaud retrouver ses anciens coéquipiers de l’ASM, avec lesquels il a tout connu depuis ses débuts professionnels, du titre de champion de France 2017 aux saisons galère.

Mais après un premier acte globalement fermé, le second le fut beaucoup moins. Clermont manquait de maîtrise et était puni par les ailiers bordelais déchaînés : bien décalé par Tambwe, Penaud marquait en bout de ligne à l’issue d’un beau mouvement bordelais.



Quelques minutes plus tard, le Français rendait la pareille à la flèche congolaise et voilà comment l’UBB avait déjà plié ce match à la 55ème minute. Ce qui n’empêchait pas Penaud d’aller planter un 2ème, puis un 3ème essai, grâce à des rebonds comme aimantés par lui, et ses cannes de feu.

Alors que l’essai en force des avants clermontois pour sauver l’honneur était anecdotique, mais qu'un retour exceptionnel de Louis Bielle-Biarrey (on y reviendra) à la 80ème sauvait le bonus offensif des Bordelais, avant que Penaud n'intercepte et ne s'en aille marquait 100 mètres plus loin sur l'action suivante.

