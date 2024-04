TOP 14. Une fois n'est pas coutume, Christophe Urios sera muet avant de retrouver l'UBB

Ce week-end, l'UBB et l'ASM s'affronteront en Top 14. Urios a-t-il quelque chose à dire sur son retour à Chaban ? On n'en saura rien jusqu'à dimanche soir...

Les retrouvailles entre ex, ce n'est jamais simple. Que ça soit dans la vie, comme dans le rugby. À l'aube de cette 21ème journée de Top 14 qui s'annonce mouvementée, ce n'est certainement pas Christophe Urios qui dira le contraire.

En 2022, le manager champion de France avec le CO avait été licencié après 3 ans de bons et loyaux services à Bordeaux, où son travail avait été remarqué et remarquable. Mais dans le sport, tout va trop vite, et c'est ainsi que l'histoire entre l'ancien talonneur et le club girondin se termina en eau de boudin.

Une animosité existe-t-elle toujours entre les deux partis ? Toujours est-il que pour une fois, Christophe Urios ne s'exprimera pas devant la presse avant d'affronter l'Union Bordeaux-Bègles, ce dimanche.

Urios préférant garder le silence jusqu’au match pour ne pas que ses propos puissent être utilisés, mal interprétés, voire déformés avant ce match important pour les deux clubs, rapporte La Montagne. Et ce, avant son retour à Chaban-Delmas pour la première fois depuis sa rupture de contrat.

Ce qui est, qu'on se le dise, tout sauf dans les habitudes du manager au caractère de feu, qui nous a plutôt habitués à être franchement loquace aux abords des matchs. Lui qui, grâce à son phrasé unique, a fait des conférences de presse à la fois un moment aussi divertissant qu'intéressant.

Voilà qui annonce le niveau de tension qui entoure cette rencontre diffusée en prime time sur Canal Plus. Entre une UBB 6ème et qui n'a désormais plus que le Top 14 à jouer, et une ASM 11ème, à seulement 4 points devant la 13ème place et encore engagée en Challenge Cup.

Pour rappel, c'est Bordeaux qui l'avait emporté au match aller, au terme d'un match tout bonnement spectaculaire pendant les fêtes (35 à 40). Rebelote ce dimanche ?