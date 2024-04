‘‘Ça vous donne une idée du niveau de la Challenge Cup’’ : Boudjellal égratigne l’ASM après sa qualif'

L’ancien président du RCT Mourad Boudjellal s’est exprimé sur la qualification de l’ASM en demi-finale de Challenge Cup après sa victoire sur l'Ulster.

Malgré une saison plus que compliquée pour Clermont-Ferrand, avec une 11e place (à égalité avec le LOU qui est 12e) de Top 14. Le club auvergnat a réussi à se qualifier pour les demi-finales de Challenge Cup après une belle et large victoire contre l’Ulster.

Un succès 53-14 où l’équipe française a impressionné avec un jeu offensif remarquable. Une performance qui n’a pas apparemment pas séduit Mourad Boudjellal.

RUGBY. VIDÉO. Explosif, l’ASM Clermont mets l’Ulster dans sa poche et file en demi-finale de Challenge CupDans sa chronique ‘‘Mourad de Toulon’’ pour Eurosport, l’ancien dirigeant toulonnais est revenu sur le match des Clermontois. En faisant le choix d’évoquer le niveau général de la compétition plutôt que le contenu de la rencontre entre l’ASM et l’Ulster.

Quand on voit le niveau de Clermont cette année qui va peut-être jouer les barrages de maintien, et on les voit qualifiés pour les demi-finales de la Challenge Cup face aux Italiens, à des Sud-Africains et à l’avant-dernier du championnat Anglais. Ça vous donne une idée du niveau de la Challenge Cup.’’

Une déclaration qui ne va sûrement pas plaire à Christophe Urios et son staff, d’autant plus que ce n’est pas la première fois qu’un club en difficulté en Top 14, sauve sa saison avec la Challenge Cup.

On se souvient du MHR qui s’était imposé (18-17) en finale face aux Anglais de Leicester à Twickenham en 2021. Alors que les Montpelliérains étaient en pleine lutte pour leur maintien en Top 14.

Dans sa chronique, Mourad Boudjellal a continué son analyse des quarts de finale de Champions Cup et de Challenge Cup.

Le président de l’équipe varoise qui a remporté trois titres européens à la suite, a notamment parlé de l’étonnante stratégie des Bulls de mettre une équipe qu’il considère comme ‘‘bis’’, contre Northampton.

Jack White ne connaît peut-être pas le règlement, mais il n’y a pas de matchs retours, il n’y a pas de point, c’est un match à élimination directe. On ne fait pas tourner, parce qu’il faut se qualifier pour les demi-finales. Jack White a fait tourner, résultat les Bulls ont pris une avoinée et ils sont éliminés de la Coupe d’Europe.’’

Quoi qu’il en soit, l’ASM a l’occasion d’aller chercher un titre, mais pour cela, il faudra battre les Sud-Africains des Sharks en demi-finale de Challenge Cup.