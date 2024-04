RUGBY. VIDÉO. Explosif, l’ASM Clermont mets l’Ulster dans sa poche et file en demi-finale de Challenge Cup

L’ASM Clermont-Auvergne a déroulé face à l’Ulster en quart de finale de Challenge Cup au stade Marcel-Michelin.

L’ASM Clermont comptait sur une belle performance en Challenge Cup, pour embellir une saison morose. Mission réussie en Auvergne, où les locaux se sont imposés sans souci (53-14) face à la province de l’Ulster. Venus d’Irlande du Nord, les visiteurs ont eu l’occasion de prendre le soleil et une belle valise.

Portés par ses îliens Yato et Sowakula, les Clermontois ont pris le large en seconde période. Pourtant, les Britanniques avaient réussi à rester au contact à la mi-temps (20-14). Le troisième ligne Timoney avait amené sa formation à deux reprises lors du premier acte.

Solide, le troisième ligne all black Pita-Gus Sowakula inscrit son deuxième et troisième essai depuis son arrivée en Auvergne. De plus, il a souvent créé des brèches et des incertitudes dans la défense des nord-irlandais.

De la même manière, Peceli Yato a été dans tous les bons coups. Remuant, le Fidjien fait parler (comme souvent) grâce à ses qualités athlétiques hallucinantes. Auteur d’un triplé, il culmine désormais à 10 essais, toutes compétitions confondues, cette saison.

🏉 #ChallengeCupRugby | 𝗖𝗹𝗲𝗿𝗺𝗼𝗻𝘁 𝗿𝗲𝘃𝗶𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗼𝘂𝘁 𝗱𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘁𝗲 𝗮̀ 𝗵𝗮𝘂𝘁𝗲𝘂𝗿 !



Peceli Yato vient conclure un beau mouvement des Auvergnats : 7-7 après 20 minutes de jeu dans ce match.



📺 Le direct : https://t.co/8JVlxQVajt#ASMvULS pic.twitter.com/M637RrIpZb — francetvsport (@francetvsport) April 13, 2024

🏉 #ChallengeCupRugby | 𝗖̧𝗮 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 !



Sixième essai clermontois grâce à Peceli Yato, ça fait désormais 48-14 pour Clermont contre l'Ulster !



📺 Le direct : https://t.co/8JVlxQVajt#ASMvULS pic.twitter.com/3tcETsD6xa — francetvsport (@francetvsport) April 13, 2024

Élu homme du match, l’international fidjien de 31 ans a voulu ramener cette victoire au collectif. “Ça fait plaisir. Je veux remettre le crédit sur l’ensemble de l’équipe. Le mot d’ordre cette semaine, c’était de travailler ensemble”, a précisé Peceli Yato au micro de France TV.

Devant un public en ébullition, la jeune génération clermontoise a aussi brillé. Ainsi, Baptiste Jauneau et Léon Darricarrère ont fait tourner les têtes des défenseurs de l’Ulster. Sur les sept essais accumulés, Joris Jurand, Rob Simmons et Alex Newsome ont aussi atterri en Terre promise.

🏉 #ChallengeCupRugby | 𝗤𝘂𝗲𝗹 𝗲𝘀𝘀𝗮𝗶 𝗱'𝗔𝗹𝗲𝘅 𝗡𝗲𝘄𝘀𝗼𝗺𝗲 !



Les trois-quarts clermontois régalent et l'Australien conclut pour refaire le break : l'ASM mène 27-14 face à l'Ulster !



📺 Le direct : https://t.co/8JVlxQVajt#ASMvULS pic.twitter.com/SUnQnUtLng — francetvsport (@francetvsport) April 13, 2024

En demi-finale, l’ASM Clermont devra s’exporter en outre-Manche. En effet, les Auvergnats défieront la formation sud-africaine des Sharks au Stoop stadium en demi-finale. Les joueurs de Durban recevront leurs adversaires dans l’antre habituel des Harlequins. Pour cause, l’EPCR interdit les demi-finales européennes en Afrique du Sud.

