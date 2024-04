VIDEO. Jauneau et Belleau combinent pour un superbe essai de 60m qui hisse Clermont en quart

L'ASM frôle la défaite en 8e de finale contre les Cheetahs dans un match haletant. Malgré une avance, Clermont a dû lutter jusqu'au bout pour sa qualification.

"Le Challenge fait partie des objectifs que nous nous sommes fixés en début de saison. On veut le gagner". Et cela passait par un premier match couperet ce samedi face aux Cheetahs en 8e de finale. Devant son public, l'ASM a une fois de plus joué à se faire peur.

Si le vétéran Ruan Piennar n'avait pas été si gourmand en fin de partie au moment d'aller chercher une touche, les visiteurs auraient eu une très belle balle de match à jouer. A ce moment-là, seuls cinq points séparaient les deux formations. Et ce, alors que les locaux en avaient compté 24 d'avance.

Tout avait très bien commencé avec un essai dès l'entame de Joris Jurand. Et si Belleau a connu quelques échecs face aux perches, les Auvergnats ont réalisé un premier break avant les citrons suite à la réalisation de Bautista Delguy (15-03).

Puis c'est Etienne Fourcade qui a franchi la ligne pour un score de 22 à 3 à la pause après la transformation de l'ouvreur. Lequel a ensuite joué un rôle décisif sur le quatrième et dernier essai de Clermont.

Tout est parti d'une mauvaise passe sur la ligne médiane bonifiée par Baptiste Jauneau. Entré quelques instants plus tôt à la place de Bezy, il a pris ses responsabilités au milieu de plusieurs joueurs au centre du terrain.

Ses qualités lui ont permis de franchir le premier rideau avant de servir son ouvreur à hauteur. Loin de s'arrêter, Jauneau a poursuivi son effort pour se présenter au soutien du numéro 10 et ainsi finir l'action.

Tout portait à croire que Clermont allait ensuite terminer le boulot. Mais c'était sans compter sur la réaction des Sud-Africains. Loin d'avoir d'être abattus, ils ont réagi avec trois essais qui ont semé le doute dans les esprits clermontois.

Fourcade sanctionné d'un jaune à la 67e, ils ont exploité leur supériorité en marquant par Tapiwa Mafura à la 68e puis à la 72e par Siba Qoma. Ce dernier s'offrant un doublé après sa réalisation à l'heure de jeu.

Après une fin de match sous tension, Clermont a empoché sa qualification pour les quarts. Prochain rendez-vous la semaine prochaine face au vainqueur du match entre Montpellier et l'Ulster.