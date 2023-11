Yato/Kremer/Lee : l'ASM possède-t-elle la 3ème ligne la plus impressionnante du Top 14 ?

Renforcé par le rugueux Puma Marcos Kremer, Clermont pourra compter sur une très grosse 3ᵉ ligne cette saison. On l'a déjà vue à l'oeuvre à Montpellier.

Treize mois. Cela faisait donc treize longs mois que Clermont ne l'avait pas emporté à l'extérieur. Après deux roustes concédées loin ses bases en ce début de saison (à Oyonnax et Lyon), l'ASM a donc enfin ressorti ses pneus tout-terrain pour aller s'imposer à Montpellier le week-end dernier. Une bouffée d'oxygène pour les Jaunards, qui leur permet aussi de truster les 6 premières places avant de recevoir Toulon, à l'aube de la 7ᵉ journée de Top 14.

Est-ce l'intégration des recrues qui commence à faire la différence ? Folau Fainga'a et Benjamin Udarpilleta ont notamment été salués par Christophe Urios pour leur grand match et leur investissement sans faille. Mais s'il y en a bien un dont l'intégration a été d'autant plus marquante au GGL Stadium, c'est Marcos Kremer. Alors qu'il sortait de 92 plaquages réussis durant la coupe du monde (un record), le colosse argentin est resté sur les mêmes bases pour sa première apparition sous les couleurs clermontoises : 12 interventions défensives, dont certaines drôlement rudes, mais aussi 2 franchissements dans la bataille face à Montpellier.

Nul doute qu'Urios a dû apprécier... Et quand on connaît la valeur que donne l'ancien talonneur au combat, Kremer devrait ainsi pleinement s'épanouir dans le 63. Doté d’une dimension physique impressionnante (1m97 pour 118kg) et d’un engagement toujours à la limite du "sifflable", chacun de ses plaquages, de ses déblayages ou de ses charges ballon en main sont pesantes pour l'adversaire. Lui qui connaît parfaitement l'expression "donner son corps à la science", façon Rynhardt Elstadt ou Courtney Lawes.

"Il est déjà à 400%" - Julien Lairle, entraineur des avants de Clermont, pour le Midi Olympique

Sa marge de progression par rapport au centurion anglais ? La discipline, mon cher ami. On le sait, Marcos Kremer (26 ans, 64 capes) doit encore apprendre à se canaliser et être plus propre. À ce sujet, si son intégration à Clermont sera facilitée par la présence de son ami Tomas Lavanini, leur association sera aussi l'un des chantiers du manager clermontois. Les deux Pumas ayant d'autant plus tendance à se monter le bourrichon mutuellement lorsque le combat monte en intensité.

Rappelons qu'ils cumulent, à eux deux, 10 cartons jaunes et 4 rouges toutes compétitions confondues sur les trois dernières saisons. Kremer ayant même réussi l'exploit de récolter 3 exclusions définitives la saison dernière...

Au bon souvenir de Kolelishvili, Bardy et Cudmore

Reste que si l'once de mieux observée côté discipline depuis le début de l'exercice 2023/2024 se confirme pour l'Argentin, il rappellera peut-être aux supporters clermontois la grande époque du tandem Bardy/Kolelishvili, avec Jamie Cudmore pour épicer encore un peu tout ça. Tout en essayant de ne garder que les bons côtés de ces guerriers qui ont fait le bonheur de l'ASM pendant de nombreuses saisons.



En ce sens, nul doute qu’il sera, alors, l’un des leaders du pack clermontois. Et aux côtés de Peceli Yato et Fritz Lee, auxquels vous pouvait rajouter un certain Pita Gus Sowakula en impact player, le barbu de Concordia, pourrait très bien former la 3ᵉ ligne la plus impressionnante de ce Top 14. En termes d’athlétisme et de rudesse notamment. À Montpellier, on avait déjà vu les deux flankers être non seulement dominants sur l’homme, mais aussi dans le jeu sol. Christophe Urios, qui cherchait à rendre plus rude son pack, a là de quoi voyager…