VIDEO. UCHHH ! Marcos Kremer souhaite la bienvenue à son compère Lavanini d'une cartouche monumentale

Visiblement, Marcos Kremer a une manière bien à lui d'accueillir ses amis en Top 14. Son plaquage sur Lavanini dépasse tout simplement les lois de la physique.

Ils étaient tous les deux de retour en France. Une semaine après avoir terminé le Rugby Championship avec l'Argentine, les Pumas Marcos Kremer et Tomas Lavanini retrouvaient leur club respectif sans même avoir le temps de souffler ; le Stade Français pour le premier nommé et Clermont pour le second, nouveau venu en Auvergne cette saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux golgoths avaient envie de montrer qu'il n'y avait de la place que pour un seul boucher Puma sur les pelouses du Top 14.

Kremer d’un côté et Lavanini de l’autre. Ce match est en train de se muer en boucherico. #SFPASM October 10, 2021

Sur l'un des premiers ballons touchés par le deuxième ligne clermontois, lancé au milieu du terrain, son homologue parisien lui assénait une énorme cartouche dans un timing parfait. Lavanini, aussi gaillard soit-il (2m01 pour 130kg), rebondissait sur le contact avant d'être chassé et repoussé par ce même Kremer (1m99 pour 117kg) sur une quinzaine de mètres. Le choc du week-end, sans aucune constestation possible. Et un bel accueil pour Lavanini, dont les duels face aux Etzebeth, Elstadt et autres Le Roux sont d'ores et déjà très attendus par les "puristes" de notre championnat.