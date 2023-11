La coupe du monde a-t-elle (vraiment) une grosse influence sur le classement final du Top 14 ?

Pour se donner une idée de ce qui pourrait suivre cette saison, on a regardé ce qui s’était passé en 2019/2020.

Que se passe-t-il "d’anormal" en ce début de saison de Top 14 ? Ou du moins d’assez peu prévisible habituellement, même si l’on savait que la période de doublons avec la coupe du monde donnerait forcément lieu à ce type de scénarios ? Signalons que voir l’ogre rochelais, double champion d’Europe en titre et finaliste du dernier Top 14 pointer à la 11ème place, avec 6 petits points, est forcément à entourer en rouge. Mais qu’on peut tout à fait mettre ça sur le compte de l’absence des hommes forts Skelton, Alldritt, Botia, Danty, Atonio ou du maître à jouer Hastoy.

2019/2020, saison unique en son genre

Avait-on connu pareilles "baroqueries" il y a 4 ans, année de coupe du monde au Japon ? À l’époque, on se souvient que Toulouse avait vécu de sérieuses difficultés sans ses internationaux, avant justement de connaître un vrai coup de pep’s au retour de ses cadres. Mais entre le retard accumulé, la coupe d’Europe et le Tournoi qui s’enchaînaient et les besoins de repos des uns et des autres, les Rouge et Noir ne pointaient qu’à la 7ème place, soit en dehors des places qualificatives, au soir de la 17ème journée. Ultime affrontement entre les 14 équipes de notre championnat, avant l’arrêt des compétitions suite à l’apparition du Covid, et du confinement qui s’ensuivrait…

Bordeaux et Lyon, en revanche, avaient su continuer de surfer sur leur très bonne période de coupe du monde et occupaient toujours les deux premières places du Top 14, comme ça avait toujours été le cas depuis la 1ère journée (de la 2ème, pour l'UBB, pour être précis). D'ailleurs, fin février, Girondins et Rhodaniens comptaient encore respectivement 21 et 13 points d'avance sur le premier non qualifiable, Toulouse…

Même si, pour prendre encore mieux la mesure de l'impact d'une coupe du monde sur le championnat, il conviendra de rappeler qu'à la même époque, en 2019, 8 journées de Top 14 amputées des internationaux s'étaient déjà jouées. Soit 4 de plus que cette année, où le meilleur championnat du monde a été relativement préservé. Comparons, donc, mais avec mesure…