TOP 14. TOULOUSE : Deux Tricolores de retour pour le déplacement chez le leader, Pau

Jaminet et Aldegheri ont repris l’entraînement ce mardi et postulent pour le déplacement à Pau, dimanche soir. Ils devraient être sur la feuille.

Ce dimanche, le prime Time sur Canal plus sera occupé par le Stade Toulousain et… la Section Paloise. Si l’horaire est une grande habitude pour les Hauts-Garonnais, elle l’est un peu moins pour les Béarnais, plutôt conviée au samedi à 17h d’habitude. Il faut dire que les Verts et Blancs sont les leaders du Top 14 à l’heure d’écrire ces lignes, après un début de saison canon marqué par leur victoire la semaine passée sur la pelouse de l’USAP.

TOP 14. Jugé trop juste par le Stade Toulousain, Julien Marchand a finalement été opéré

Un déplacement périlleux pour les Toulousains, donc, eux qui pointent actuellement à la 5eme place en championnat. L’an dernier, ils avaient justement perdu au Hameau, alors que leur victoire la semaine dernière face à l’UBB ne s’est décidée que dans les dernières minutes, grâce notamment à l’entrée de leurs internationaux Capuozzo et Mauvaka.

VIDÉO. TOP 14. Ugo Mola sait parler à ses joueurs : ''je vais la boire tout seul la bière si vous voulez''

Des internationaux, Toulouse pourra justement en compter 2 de plus ce week-end pour tenter d’aller faire un coup à l’extérieur. Melvyn Jaminet et Dorian Aldegheri étaient en effet de retour à l'entraînement avec Toulouse, ce mardi 31 octobre, sur les terrains annexes du stade Ernest-Wallon.

TOP 14. Vers une absence du Tricolore Greg Alldritt (La Rochelle) jusqu’en 2024Relativement peu utilisés durant le Mondial, leur retour est une aubaine, notamment à l’arrière, où Matthis Lebel s’est blessé la semaine passée et Thomas Ramos et Juan Cruz Mallia sont encore en vacances. Quant au pilier droit remplaçant des Bleus, il devrait lui débuter sur le banc face à Pau. En espérant que ce choc du haut de tableau tienne tous ses promesses. Entre une Section en grande pompe et un Toulouse qui retrouve des forces de semaine en semaine, il y a quand même de bonnes raisons d’espérer…