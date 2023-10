VIDÉO. Vakatawa n’a rien perdu de son rugby, mais se blesse pour ses débuts en Angleterre

L’international français Virimi Vakatawa est sorti sur blessure à la 35ᵉ minute du match entre les Bristol Bears et les Northampton Saints.

Pour sa première titularisation en compétition depuis sa reprise du rugby, Vakatawa a impressionné le monde du rugby anglais, puis est sorti sur une blessure. Ce samedi 21 octobre, les Bristol Bears se déplaçaient du côté de Northampton. Pour l’occasion, Virimi Vakatawa était aligné au centre.

Lors de la première journée, il n’avait disputé que 14 minutes pour se remettre dans le bain. Face aux Northampton Saints, il avait à cœur de faire valoir ses qualités offensives. C’est ce qu’il a fait sur le premier essai des Bristol Bears.

De l'Angleterre au Top 14, le rugby européen va-t-il voler en éclats après la Coupe du monde ?À la 11ᵉ minute, lui et ses coéquipiers se rapprochent de l’en-but adverse. Son demi de mêlée lui transmet une passe appuyée, mais ce dernier se jette dos vers la défense. Avec cette attitude inhabituelle, Vakatawa observe les courses de ses coéquipiers et transmet le ballon à son arrière Richard Lane qui le donne à son numéro 8 lancé. Magnus Bradbury arrive en Terre promise sans encombre grâce à cet offload intelligent de l’international français.

Malheureusement pour Virimi Vakatawa, il rate un plaquage quelques minutes après. En plus de concéder un essai à l’adversaire sur cette action, le centre se tient les côtes suite à cette action. Gêné, il essaie de continuer à jouer, mais finit par sortir à la 33ᵉ minute de jeu. Il reste néanmoins à proximité de ses coéquipiers tout le reste du match et après la rencontre pour célébrer la victoire 27 à 33.

Virimi Vakatawa, petit génie du rugby

D'origine fidjienne, Virimi Vakatawa a mis un coup d’accélérateur sur sa carrière sportive en jouant au rugby à VII. Avec l’équipe de France, il a rapidement attiré l'attention grâce à sa vitesse, sa puissance et ses compétences techniques exceptionnelles. Au Sevens, ses offload démentiels faisaient de lui l’un des tout meilleurs joueurs du monde dans cette discipline.

TOP 14. RACING 92. Fin de carrière en France pour Virimi VakatawaEn 2016, Vakatawa a fait le choix de passer du rugby à VII au rugby à XV. Il est retourné avec le Racing 92, club qui l’avait amené à jouer en France. Depuis lors, Vakatawa a représenté l'équipe de France de rugby à XV à 32 reprises. Sa présence s’est confirmé sous les mandats de Guy Novès, Jacques Brunel et Fabien Galthié, notamment lors des Tournoi des Six Nations et de la Coupe du monde de rugby 2019.

Désormais interdit de pratiquer le rugby en France pour raison médicale, il s’est engagé avec le club anglais des Bristol Bears, le 27 septembre dernier. Avec son talent et son dévouement, Vakatawa continuera sûrement de faire des vagues dans le monde du rugby. Espérons néanmoins que le problème cardiaque qui l’a obligé à quitter le rugby français ne lui joue pas des tours.

RUGBY. Premiership. Le retour que personne n'attendait, celui de Virimi Vakatawa sur le pré !