RUGBY. Premiership. Le retour que personne n'attendait, celui de Virimi Vakatawa sur le pré !

Bristol a réussi un très joli coup sur le marché des transferts en sortant l'ancien international français Virimi Vakatawa de sa retraite après un problème cardiaque.

En pleine coupe du monde de rugby, c'est une info transfert qu'on n'attendait pas. Celle du retour de Virimi Vakatawa sur le terrain, avec les Bristol Bears, après une année marquée par un diagnostic médical déchirant.

Né aux Fidji, Vakatawa a ébloui les amateurs de rugby du monde entier pendant plus d'une décennie au Racing 92. On se souvient tous de ses exploits qui ont propulsé les Ciel et Blanc jusqu'en finale de la Champions Cup à plusieurs reprises. Sans oublier ses performances éblouissantes sous le maillot de France 7 et bien évidemment du XV de France.



A moment de sa carrière, il a même été considéré comme le meilleur centre de la planète ovale. Mais en septembre dernier, un problème cardiaque a brusquement mis fin à sa carrière de joueur professionnel.

Néanmoins, l'ancien Tricolore n'a pas abandonné l'idée de jouer au plus haut niveau. Marquant 49 essais en 146 matchs avec le Racing 92 et accumulant plus de 30 sélections internationales, il a prouvé sa valeur à maintes reprises.



Le mois dernier, il avait rechaussé les crampons avec les Barbarians, une équipe dirigée par Pat Lam, directeur du rugby à Bristol. C'était sans doute un signe. Bristol a jeté son dévolu sur Vakatawa et le feu vert a été donné pour son arrivée en Angleterre. Lam et Bristol ont en effet demandé l'avis d'un groupe d'experts composé d'éminents cardiologues du sport et, suite à un examen indépendant, Vakatawa a signé un contrat de 12 mois.

"Je suis ravi de rejoindre les Bristol Bears et de poursuivre ma carrière de rugbyman au plus haut niveau", a déclaré Virimi, dont le désir de jouer devant les fans de Bristol est palpable. Pat Lam a bien compris que l'ancien Racingman avait encore beaucoup à donner sur le pré. "Virimi a désespérément envie de revenir jouer au plus haut niveau, a-t-il confié. Et c'est avec une grande joie que nous annonçons son arrivée à Bristol. Notre trio d'attaque prend une dimension inédite avec lui à bord."



Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Christopher Tolofua qui avait quitté la France pour l'Angleterre et les Saracens en raison d'un problème aux cervicales. Interdit de jouer en France, mais suite à une opération, il a pu revenir dans l'Hexagone.