TOP 14. RACING 92. Fin de carrière en France pour Virimi Vakatawa

International français et joueur cadre du Racing 92, Virimi Vakatawa doit mettre un terme à sa carrière en France, suite à une décision de la commission médicale de la LNR.

C'est une terrible nouvelle que vient d'annoncer le Racing 92 dans un communiqué. En effet, le club francilien vient de révéler que le centre du XV de France, Virimi Vakatawa, doit mettre un terme à sa carrière de rugbyman, du moins dans l'Hexagone. Une nouvelle qui fait suite à la décision de la commission médicale de la LNR. Pour l'heure, la cause de cette décision n'est pas encore connue.

À seulement 30 ans, celui qui compte 32 sélections et 10 essais avec les Bleus voit donc sa carrière se finir prématurément. Dans le communiqué, les dirigeants du club francilien ont affirmé leur soutien à Virimi Vakatawa : "Particulièrement peiné par cette terrible nouvelle, le Racing 92 apporte son total soutien à Virimi Vakatawa et a immédiatement mis en place toutes les dispositions pour accompagner son joueur emblématique le mieux possible dans ces moments particulièrement difficiles".

Virimi Vakatawa le juste, rayonnant avec le Racing 92