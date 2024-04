CHALLENGE CUP. Avec une attaque de feu, l’ASM peut-elle espérer aller au bout ?

Qualifié en quart de finale après une victoire au bout du suspense contre les Cheetahs, que peut-on attendre de l’ASM pour la suite de la compétition ?

En difficulté en Top 14, l’ASM est le club qui s’en sort le mieux en Challenge Cup, en étant la seule équipe française à avoir atteint le stade des quarts de finale.

Clermont-Ferrand peut poursuivre sa belle aventure, mais pour cela, il faudra battre les Irlandais de l’Ulster au Stade Marcel-Michelin.

Si l’Ulster s’est largement imposé sur la pelouse du MHR en huitième de finale, bien aidé par le carton rouge de Paul Willemse, sur le score de 40 à 17.

Ce fut une autre affaire pour les hommes de Christophe Urios, qui ont dû attendre la dernière action du match, pour être sûrs de remporter cette rencontre.

Car après avoir réalisé une belle première période, les Clermontois ont failli perdre après avoir mené 22 à 3 à la mi-temps. Un énorme temps faible où les Français auront encaissé 3 essais entre la 64e et la 74e minute.

Des trous d’airs que l’on retrouve parfois dans la défense des Jaunards, qui ont du mal à garder le même rythme et la même intensité tout le long d’un match.

Le quart de finale contre l’Ulster représente ainsi un bon test pour le sélectionneur Christophe Urios, qui avait hâte d’affronter les Irlandais, avant même le résultat de leur rencontre contre Montpellier.

Je préfèrerai autant que possible que ce soit l'Ulster, parce que cela ferait plus l'effet d'une coupe d'Europe que d'affronter un autre club français. De plus, on est à la lutte avec Montpellier en Top 14, donc ce n'est pas forcément idéal de les jouer maintenant. Personnellement je n'ai jamais affronté l'Ulster, c'est un match qui me ferait très envie.’’ Pour France Bleu Pays d’Auvergne

Une attaque de folie

Si l’ASM n’est pas l’équipe la plus régulière en défense, elle fait partie des toutes meilleures équipes de la Challenge Cup en termes d’attaque.

Les Clermontois dominent le tableau des statistiques de la compétition. L’équipe d’Auvergne est celle qui franchit le plus les défenses adverses (46 fois), qui parcoure le plus de mètres ballon en main (2407) et celle qui bat le plus de défenseurs (108).

Des chiffres qui mettent en avant la capacité des coéquipiers de Benjamin Urdapilleta à trouver des espaces, en touchant énormément les extérieurs et avec beaucoup de passes après contact.

Le beau jeu des Clermontois se ressent sur les précédents matchs de Challenge Cup, avec plus de 30 points inscrits contre les Scarlets, Édimbourg et les Black Lions géorgiens.

Des cadres en grande forme

Match après match, Baptiste Jauneau continue d’impressionner en TOP 14 et en Challenge Cup. Le demi de mêlée a d’ailleurs inscrit un bel essai face aux Cheetahs. Son dynamisme et son habileté pour créer des occasions d’essais ont permis à l’ASM de sortir de situations compliquées à maintes reprises.

Un autre élément primordial de la ligne d’arrière clermontoise est l’arrière Alex Newsome. L’Australien est le joueur qui a le plus battu le plus de défenseurs (12) cette saison en Challenge Cup. Avec son assurance sous les ballons et ses contre-attaques tranchantes, il fait partie des titulaires indiscutables de l’équipe auvergnate.

Du côté des avants, le troisième ligne néo-zélandais Pita Sowakula s’est aussi distingué lors de cette compétition. L’ancien joueur des Waikato Chiefs est celui qui a réalisé le plus de passes après contact (12). Puissant et rapide, le numéro 8 a ravi les supporters du stade Marcel Michelin grâce à ses longues chevauchées.

Le dernier club français en lice aura donc à cœur de continuer l’aventure, pour espérer remporter un titre de Challenge Cup. En cas de victoire face à l'Ulster, l'ASM retrouverait sûrement les Sharks, grands favoris de la compétition avec Gloucester. Une satisfaction qui donnerait de l’espoir aux Clermontois, toujours en lutte pour leur maintien en Top 14.