TOP 14. ''Quand ils sont venus ici, je les ai moins entendus claironner'' : Urios recadre Bayonne à sa façon

Christophe Urios a répondu à Grégory Patat qui avait taquiné l'ASM à l'issue de la victoire de Bayonne sur Clermont, samedi dernier. Autour du cas Cheikh Tiberghien.

Le rugby français dans son ensemble connaît le franc parler de Christophe Urios. On ne compte plus en effet le nombre de coups de gueule et de sorties médiatiques mémorables de l’entraîneur de l’ASM.

Top 14. ''Ça va chialer'', Urios annonce la couleur pour la saison prochaine et ça promet !Pour ainsi dire, après avoir entendu les déclarations de Grégory Patat à l’issue de la victoire bayonnaise sur les Jaunards, samedi soir, on s’attendait donc à une réponse du manager clermontois. On savait qu’elle arriverait, restait juste à savoir quand.

Cheikh n'était pas voulu à Clermont. Mais il était voulu à Bayonne et je pense cela s'est vu ce soir. (...) Je pense que les Clermontois doivent le regretter. - Grégory Patat en conférence de presse

Bingo ! Ce mercredi, l’ancien castrais a répondu via un communiqué du club à l’Aviron Bayonnais et son staff, notamment autour du cas Tiberghien. Pour rappel, l’arrière basque n’avait pas été gardé par Clermont à la fin de la saison dernière, et a sorti une performance 4 étoiles face à ses anciens coéquipiers.

"Le club de l’ASM et moi-même nous n’avons pas besoin de recevoir de leçons de Patat. Sur le ton de la boutade, probablement, il dit que surement Clermont regrette le choix d’avoir laissé partir Tiberghien…"

"Moi, quand je construis un effectif avec le club, la chose la plus importante est la mentalité du joueur, la deuxième est ce qu’il va apporter au groupe et la troisième c’est son niveau, évidemment. Cheikh est un bon joueur, on l’a vu ce week-end : il a été très bon mais je n’ai pas de doute là-dessus. Si nous ne l’avons pas gardé c’est pour des raisons bien particulières que lui connait."

Pas sûr que le joueur en question l'entende de cette oreille, quand on sait qu'il y aurait eu quelques désaccords entre Tiberghien et Urios. Et l'homme de 58 ans d'en remettre une couche sur les Bayonnais, dans la foulée.

"Quand ils sont venus, ici, je les ai moins entendus claironner et le sujet de Cheikh n’était pas d’actualité… Je voudrais que chacun s’occupe bien de ce qu’il se passe dans son club. Nous n’avons de leçons à recevoir de personne !" Du Urios dans le texte, quoi...