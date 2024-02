RUGBY. TOP 14. VIDÉO. Tiberghien en sauveur, Bayonne fait craquer Clermont avec style

Face à des Clermontois inspirés, l’Aviron Bayonnais a décroché une précieuse victoire à Jean Dauger, pour la 15ᵉ journée de Top 14.

Les chers joueurs du rugby roi ont fait honneur à la Penia. Dans un match disputé, l’Aviron Bayonnais s’est imposé sur ses terres face à l’ASM Clermont-Auvergne (21-13), dans le cadre de la 15ᵉ journée de Top 14.

Tiberghien, Lopez et Urdapilleta à la baguette

Sur cette rencontre, les Clermontois sont venus avec des ambitions. Des volontés de résultats, certes, mais aussi de jeu. Dans une belle forme, les deux Grandisse de la dernière décennie de Top 14 se sont livrés un duel délicieux. Le pied de Benjamín Urdapilleta a fait des miracles pour les Clermontois quand la passe de Camille Lopez s’est aussi fait apprécier.

Pour l’ouvreur clermontois, ce dernier est à l’origine du premier essai des siens. Dès la 8ᵉ minute, le maestro envoie la gonfle par-dessus la défense d’un beau plat du pied. Malins, ses coéquipiers jouent bien le coup malgré un retour intérieur de Raka pas forcément judicieux. Après une belle croisée, c’est Thomas Rozière qui arrive dans l’en-but.

Pour Camille Lopez, une longue sautée ouvre les hostilités au retour des vestiaires (47ᵉ). Il sert joliment son numéro 15, Cheikh Tiberghien, qui prend de vitesse la défense clermontoise avec une course en travers. Il sert ensuite Rémy Baget, mais l’ailier est enfermé. Ce dernier lève alors la tête et sert Guillaume Martocq, avec une passe digne des meilleurs alley-oop de la NBA.

Par ailleurs, l’ancien arrière de Clermont s’est illustré par d’autres performances. À la 54ᵉ minute, il réalise un sauvetage miraculeux aux abords de son en-but après que Raka se soit faufilé dans la défense basque. Grâce à cette action, les locaux restent zen et gardent leur avance.

Après la rencontre, l’entraîneur de l’Aviron Bayonnais Grégory Patat s’est exprimé sur la performance de son homme fort. Selon des propos relayés par Rugbyrama, il déclare :

Cheikh n’était pas voulu à Clermont. Ça montre son caractère. Il était voulu à Bayonne et voulait venir à Bayonne.[...] Ce soir, il a été décisif. Il ne se pousse pas sur Raka et sauve l’essai. Il fait un cadrage débordement magnifique sur la première séquence positive en première période. Il a montré qu’il était bien là où il était. Depuis quelque temps, il fait de bonnes prestations. Il faut qu’il progresse sur la couverture du champ profond, qu’il travaille plus sans ballon. C’est un domaine où il doit progresser. Il y a beaucoup d’alternance main pied aujourd’hui et de temps en temps, il est un peu trop observateur. Ce soir, je pense que les Clermontois doivent le regretter.”

Bayonne se rassure en Top 14

Ainsi, les Basques sécurisent leur 26ᵉ succès consécutif en Top 14 sur la pelouse de Jean-Dauger, nouvelle forteresse imprenable. Une performance impressionnante, mais qui n’est pas du genre à impressionner les supporters clermontois, connaisseurs de ce type de séries.

Pour cette rencontre du samedi soir, Bayonne devait gagner pour refaire son matelas de points avec le fond du classement. Mission plus ou moins réussie, face aux nombreuses bonnes performances des équipes en difficulté, les Basques possèdent 7 points d’avance sur Montpellier, leur prochain adversaire et actuel 13ᵉ du championnat.

