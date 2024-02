RUGBY. TOP 14. Un Bayonne / Clermont explosif entre anciens frères d'armes

Ce week-end, le Top 14 reprend ses droits pour le bonheur de tous les amoureux de rugby. De belles affiches en perspective, et notamment un Bayonne / Clermont aux allures de revanche !

La revanche des vieux briscards

Évidemment, ce match aura une saveur particulière pour certains joueurs de l'Aviron Bayonnais, qui ont passé les plus belles années de leur carrière en Auvergne. Comment ne pas commencer par le chouchou de Jean-Dauger, Camille Lopez.

Chaque rencontre contre l'ASM doit être un pincement au cœur pour l'ouvreur bayonnais, qui a connu la gloire à l'ASM. Sous le maillot des Jaunards, ce dernier a effectué huit remarquables saisons ! Il a également découvert l'équipe de France pendant ce temps-là, avec 28 sélections.

Avec Clermont, Lopez a décroché le Bouclier de Brennus en 2017, et le Challenge Européen en 2019. Ce dernier a aussi été élu Oscar d'Or en 2017 ! Avec près de 950 points sous le maillot de Clermont, Camille Lopez est une véritable icône du club. Ce week-end, ce dernier accueillera ses anciens partenaires, non sans l'envie de gagner avec la manière.

Ensuite, autre monument clermontois, Arthur Iturria. Le grand gaillard qui est arrivé cette saison dans le Pays Basque a, lui aussi, joué huit saisons en Auvergne. Il était aussi de la partie lors du Brennus, et a gardé des liens forts avec Lopez, ce qui a facilité sa venue.

Iturria a joué 124 matchs à Clermont, et a aussi connu l'équipe de France avec Lopez. Cette saison, le deuxième ou troisième ligne se fait plus discret, et ses prestations ne sont pas vraiment à la hauteur espérée. Toutefois, inutile de vous dire que ce soldat de l'ombre aura un réel supplément d'âme avant la rencontre de ce samedi.

La revanche face à Urios

Si le mot revanche est un petit peu fort pour Lopez et Iturria, il est tout à fait approprié pour Cheikh Tiberghien ! Le jeune arrière polyvalent réalise une très bonne saison avec Bayonne, et a pris part à 15 rencontres dont 13 titularisations. Au centre ou bien à l'arrière, ce dernier occupe une place de choix dans le XV de départ de Grégory Patat.

Cette confiance, Tiberghien ne l'a pas toujours eu, et pas plus tard que la saison dernière, tout ne se passait pas aussi bien. Il y a quelques mois, nous nous étions entretenus au sujet de sa venue à Bayonne, lui qui a connu le club plus jeune. Il nous expliquait alors ne pas avoir eu les faveurs de Christophe Urios, et avoir également appris son départ dans la presse.

Une situation que le jeune joueur avait mal vécue, lui qui occupait la place de titulaire lors de la première partie de saison. Dans la même catégorie, des joueurs comme Samuel Ezeala (Pau),Kevin Viallard (Mont-de-Marsan, prêt), Loïc Godener (Oyonnax), Kevin Noah (Nevers), Jacobus Van Tonder (Perpignan) ou encore Jean-Pascal Barraque (Perpignan).

Quoi qu'il en soit, pour sa deuxième rencontre face à l'ASM, l'ancien international U20 devrait être titulaire, comme lors du match aller où son équipe s'était inclinée.

