RUGBY. XV de France. Au-Delà de la Vitesse : Louis Bielle-Biarrey fascine les experts entre Puissance et Élégance

L'Equipe est allé à la rencontre de plusieurs spécialistes pour en savoir plus sur les qualités de Louis Bielle-Biarrey après son essai face à l'Ecosse dans le Tournoi.

Dans le monde du rugby, où la puissance et la technique se rencontrent sur le pré, certains joueurs se distinguent par des qualités athlétiques hors normes. C'est notamment le cas de Louis Bielle-Biarrey, l'ailier du XV de France et de l'UBB. Dont la vitesse a encore une fois été sous le feu des projecteurs lors de son essai remarquable contre l'Écosse lors du Tournoi des 6 Nations 2024. Sans oublier sa réalisation fulgurante aux dépens de la Namibie à la Coupe du monde 2023. RUGBY. XV de France. Bielle-Biarrey, Tuilagi, Marchand... Face à l’Écosse, quels Bleus ont gagné des points ?Des capacités qui impressionnent autant dans le monde de l'ovalie que dans celui de l'athlétisme comme nous l'apprend L'Equipe. Le journal sportif est allé à la rencontre de plusieurs spécialistes pour en savoir plus sur les qualités de LBB. Renaud Longuèvre, entraîneur reconnu, ne tarit pas d'éloges sur Bielle-Biarrey. Passé par le Stade Français en 2008 sous les ordres de Galthié, il admire la capacité de l'ailier à "ouvrir vraiment bien sa foulée", une caractéristique peu commune chez les rugbymen, habitués à des appuis plus courts pour une meilleure réactivité.

L'adaptation de techniques de sprint à un sport collectif comme le rugby n'est pas une mince affaire. Longuèvre rappelle qu'un ailier international ne saurait être réduit à un sprinteur classique, soulignant la complexité d'allier vitesse et manipulation du ballon sans perdre en efficacité.

Laurent Meuwly, entraîneur de l'athlète de haut niveau Femke Bol, plusieurs fois médaillée dans les grandes compétitions, souligne également la technique impeccable de Bielle-Biarrey sur une distance explosive de quinze mètres. Il parvient à maintenir une technique de cycle avant, peu fréquente chez les joueurs de rugby, ce qui témoigne d'un talent naturel pour la course, même en tenant un ballon. RUGBY. XV de France. ''Toutes les nations nous envient'', les Anciens plébiscitent du sang neuf chez les BleusLa comparaison avec les sprinteurs s'arrête là où commence la spécificité du rugby. Bielle-Biarrey excelle par sa capacité à ne pas se laisser entraver par le cuir, utilisant même ce dernier pour optimiser sa course, une prouesse remarquée par Meuwly.

Pierre-Jean Vazel, spécialiste du sprint, admire quant à lui la fluidité et l'élégance de la course de Bielle-Biarrey. Son analyse souligne la particularité de sa foulée, une qualité rare qui le distingue même parmi les athlètes de haut niveau. Comme le dit Meuwly, "quand tu le vois, tu as l'impression que quelqu'un l'a conseillé pour courir ainsi". Derrière ce talent se cache peut-être l'influence d'un entraîneur ou d'un mentor dans ses jeunes années qui aurait pu aider Bielle-Biarrey à développer une technique de course qui allie puissance et élégance.

Louis Bielle-Biarrey, avec son talent inné et sa technique peaufinée, incarne l'avenir prometteur du rugby français. À seulement 20 ans, et une poignée de matchs au niveau international à son palmarès, il apparait déjà comme l'un des joueurs les plus spectaculaires du rugby mondial. Sa capacité à transformer une occasion en essai à la faveur d'une démonstration de vitesse et d'agilité rappelle que le rugby est aussi un sport d'athlètes complets, capables de moments de grâce pure sur le terrain.