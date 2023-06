Top 14. ''Ça va chialer'', Urios annonce la couleur pour la saison prochaine et ça promet !

Clermont n’a plus rien à jouer dans le Top 14 cette saison. En revanche, Christophe Urios prépare le prochain exercice et pas qu’un peu.

Clermont sort d’une saison galère. Défaites frustrantes, mauvais résultats, rien n’a souri au club auvergnat. Pourtant, le manager de l’ASM Christophe Urios prépare déjà la saison prochaine. Et on le sait, Christophe Urios dit toujours ce qu’il pense. C’est vrai que son franc-parler peut parfois faire peur. Cependant, il a tenu une conférence de presse où il donne la recette pour que l’exercice 2023-2024 soit une pleine réussite. Comme relayé par La Montagne : “Ce que je peux promettre aujourd’hui, c’est plusieurs choses : de la sueur, on va travailler, ça va être des larmes, ça va chialer, parfois du sang, et puis surtout des grands fous rires. Et je peux vous dire que les quatre derniers mois, on n’en a pas pris beaucoup des grands fous rires, franchement. Voilà ce que je peux promettre. Si on a ça, on sera capable de continuer à avancer.”

Et pour vivre des moments plein de joie et d’euphorie, le manager des Jaunards attend ses joueurs au tournant : “Dans mon fonctionnement à moi, je leur avais dit que je faisais partie des gens qui aiment dire la vérité pour avancer. J’ai besoin de mecs vivants. Pas des gonzes qui se regardent les pompes. Il faut que les meilleurs joueurs jouent à leur meilleur niveau ou sinon ça ne marche pas. Ça veut dire qu’il y a une responsabilité des gens qui sont, soit des leaders, soit des mecs d’expériences, soit des mecs forts chez nous.”

Avoir une ambition commune

Cette saison, les supporters de l’ASM doivent avoir envie de l’oublier tant elle a été longue et complexe. Christophe Urios a donc pour mission de redorer le blason de Clermont. 11 victoires, 1 match nul et 14 défaites, voici le bilan des Auvergnats. Des chiffres qui ne doivent en aucun cas satisfaire le staff, les joueurs, mais aussi les fans du stade Marcel-Michelin, présent en nombre toute la saison pour pousser leur équipe.

Pour remettre le wagon sur les bons rails, Christophe Urios sait maintenant ce qu’il doit faire. “Qu’est-ce qu’on veut faire de notre saison ? Pourquoi on est à Clermont ? Pourquoi Benjamin Urdapilleta a choisi de venir à Clermont ? Pourquoi Lucas Dessaigne est à Clermont ? Pourquoi le petit Jauneau a décidé de rester à Clermont ? Ça, c’est important qu’on le partage. Il faut ensuite qu’on partage un système de valeurs, si on ne le fait pas, on ne peut pas avoir une cohésion d’équipe, ce n’est pas possible. Il nous faut aussi une ambition commune. Et enfin, le dernier point : l’identité de jeu. Elle sera co-construite avec le staff et les joueurs. C’est ce que j’appelle une vision de ce qu’on veut faire de notre saison.”

Désormais, il ne reste plus qu’à l’ancien d’Oyonnax, Castres et Bordeaux-Bègles à mettre en œuvre ses paroles afin de replacer Clermont à la bonne place au classement du Top 14.