VIDEO. TOP 14. ''On a une mentalité de merde'', meurtri, Urios fusille ses joueurs après le lourd revers à La Rochelle

Pour conclure cette dix-septième journée de Top 14, La Rochelle recevait Clermont dans l'antre bouillante de Marcel-Deflandre. Au terme des 80 minutes, le score était sans appel, 42-3.

Beaucoup de déception

Premier spectateur de ce La Rochelle-Clermont, Christophe Urios a bien longtemps ruminé seul sur le bord du terrain. Passablement agacé au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, l'homme fort de l'ASM est revenu à la fin du match sur la prestation de ses hommes, auprès de Rugbyrama, non-sans un goût d'amertume.

L'ancien de l'UBB n'a pas mâché ses mots, comme à l’accoutumée : "Je ne comprends pas qu’on ait fait un match de ce niveau. Ensuite, de la déception humaine. Franchement, je m’attendais à tout sauf à ça. Et de la colère. Ce soir, on ne donne pas une belle image du club et de l’équipe. Ce qui a fait notre force depuis deux mois, c’est cette mentalité, ce collectif, cette idée de ne rien lâcher, de travailler sur un terrain, de prendre les opportunités et de gagner les matchs, ce qui nous a remis dans la course au Top 6. Mais depuis la reprise après la petite coupure, cette mentalité, on l’a oubliée. Aujourd’hui, on a une mentalité de merde sur le terrain ! Tu ne peux pas gagner les matchs, ce n’est pas possible. On a le sentiment de ne pas jouer dans la même division tellement c’était grotesque. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau. Collectivement, ce match, c’est la plus grosse déception…"

Désormais dixième au classement général, Clermont est en plein dans une spirale négative. Les coéquipiers d'Urdapilleta ont connu leur troisième défaite d'affilée ce dimanche soir, et n'ont pris aucun point sur ces trois revers. Pour Urios, il n'est pas question d'autre chose que de mentalité :

"Dans le vestiaire et je leur ai dit pendant trois, quatre mois en début de saison. Pour moi, le rugby, c’est d’abord une mentalité. Quand tu ne l'as pas, tu ne peux pas exister dans ce championnat qui est très dur. Le début de l’année 2024 nous avait remis dans le circuit, car on avait une superbe mentalité, on était capables de faire des choses intéressantes dans notre rugby, de gagner, de remonter dans la course. Je n’arrive pas à comprendre. C’est comme si on avait tout oublié… J’ai besoin d’un peu de temps."

Toujours selon le stratège clermontois, inutile de se cacher derrière quelconques excuses : "Non… Ce qui laisse des traces, c’est le match contre Toulouse, forcement. Après, il faut arrêter… Évidemment que c’est malheureux. Ça nous éparpille. Mais il y a plus grave dans la vie. Le pouvoir d’achat, c’est un problème. La situation des agriculteurs, c’est un problème. Le conflit en Ukraine, c’est un problème. Que cela ne nous serve surtout pas d’excuses…"

"C’est marrant parce qu’à l’échauffement, je trouvais qu’on était dans le truc. La première séquence qu’on fait, elle a du sens. Après, on s’est liquéfiés. On a subi en permanence. On marche, on ne se révolte pas. Je me demande si j’ai déjà vu mon équipe comme ça […]".

Néanmoins, le Top 14 est un championnat long et fastidieux, et tous les espoirs de Clermont ne sont pas terminés. Actuellement, les Jaunards ne sont qu'à quatre petits points du premier qualifié qu'est le Racing 92, avec 40 unités. Urios le sait déjà, la réception d'Oyonnax sera un tournant dans cette saison : "Maintenant, ce qui est important, c’est de se remettre en ordre de match pour battre Oyonnax. Et ce ne sera pas facile car on a donné beaucoup d’espoirs à Oyo ce soir. Quand Oyo va regarder le match, ils vont se dire : « on va gagner à Clermont. » C’est évident. Il faut bien repartir, ne pas en faire des tonnes. Il n’y aura même pas de vidéo de ce match. Il faut se mettre en ordre de match pour ceux qui veulent jouer le match."