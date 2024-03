RUGBY. VIDÉO. 19 ans après, gargantuesque exploit de France 7 pour l’or avec Dupont dans tous les bons coups

France 7 décroche la deuxième médaille d'or de son histoire dans le SVNS. Dupont et les siens montrent de quoi ils sont capables avant les Jeux Olympiques.

Au LA SVNS, les équipes de France 7 ont livré deux performances contrastées en Californie du 1ᵉʳ au 3 mars. Les garçons se sont hissés jusqu’en finale et ont réussi à décrocher la médaille d’or, une première depuis près de 19 ans. Ainsi, Antoine Dupont connaît l’un des plus grands moments de l’histoire du rugby à 7 français avec seulement 2 tournois dans les pattes. Beau palmarès. De leur côté, les filles n’ont pas réussi à se qualifier en demi-finale, pour la deuxième fois de la saison.

Pour le tournoi américain, les Bleus ont hérité d’une poule compliquée. Entre autres, ils ont dû affronter les Fidji, la Grande-Bretagne et le Canada. Contre la formation nord-américaine, les Français n’ont pas connu de grandes difficultés et se sont imposés facilement (24-7). Cependant, la difficulté est arrivée au fil des matches. La rencontre face à la Grande-Bretagne (19-12) a été gagnée de justesse et Paulin Riva et ses coéquipiers ont fini par tomber face aux Fidjiens (10-14).

En phase finale, les Bleus retrouvent les USA. Dans un match fermé, les locaux finissent par concéder deux essais et la défense tient bon côté français. Les Garçons continuent l’aventure après une victoire 14 à 0. En demi-finale, les Tricolores se sont retrouvés face aux Irlandais. À l’occasion d’un match de très haut niveau, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Au bout du temps réglementaire, un plaquage salvateur d’Aaron Grandidier empêche les Celtes d’aplatir au pied des poteaux. Ces derniers envoient le ballon sur l’aile et marquent, mais l’essai n’est pas transformé et les Français l’emportent (26-24).

En finale, les Bleus savent qu’ils peuvent écrire l’histoire lors de cette finale face à la Grande-Bretagne, une équipe qu’ils ont déjà battu en poule. Cette occasion-là, ils ne vont pas la rater et ils dominent les Britanniques en finale (21-0). La France remporte la deuxième étape du SVNS de son histoire, après le sacre de Jean Bouin en 2005. Presque 20 ans après, Antoine Dupont succède à Vincent Clerc en tant que star du XV titré avec France 7 dès ses premiers matches dans la discipline. Avant les Jeux Olympiques, les Bleus montrent qu’ils sont en mesure d’aller chercher une médaille d’or. Magnifique.

Chez les filles, le rêve américain tourne mal

Du côté des Filles, l’épopée américaine n’a pas été aussi glorieuse. En poule, elles ont commencé avec une large victoire face aux Japonaises (35-7). Lors de leur second match de la première journée, elles ont signé une victoire facile face aux Irlandaises (21-5). Cependant, leur dernier adversaire de cette première partie de la compétition était d’un tout autre calibre. En effet, face à l’Australie, les Françaises n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de la semaine passée au Canada (14-17). Cette fois, elles chutent de seulement 3 points et terminent deuxième de leur groupe.

En quart de finale, les Bleues retrouvent une équipe du continent : le Canada. Si elles semblaient favorites sur cette rencontre, elles ont rapidement déchanté. En effet, les Françaises ont connu une première période très compliquée et ont encaissé 3 essais sans en marquer un seul. En cause, elles ont écopé de 2 cartons jaunes consécutifs dès les premières minutes. Malgré un réveil en seconde période, Séraphine Okemba et ses coéquipières ne parviennent pas à remonter la pente et perdent (28-19) avant d’atteindre le dernier carré.

Pour conclure leur aventure américaine, les Féminines de France 7 ont défié l’Afrique du Sud en match de classement. Dans une rencontre déséquilibrée, elles sont facilement venues à bout de leurs adversaires (53-0) et quittent le continent américain en pointant à la 5ᵉ place. Avec cette contre-performance en quart de finale, les Bleues laissent la Nouvelle-Zélande et l’Australie prendre le large au classement général. La prochaine étape du SVNS est ni plus ni moins que la grande fête annuelle du rugby à 7, la mythique étape de Hong Kong.

