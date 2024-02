XV DE FRANCE. Comment Galthié peut-il continuer à se passer du meilleur marqueur du Top 14, Baptiste Couilloud ?

En l’absence de Dupont et vu le manque d’huile de l’attaque des Bleus depuis le début du Tournoi, on se demande comment l’homme en forme du moment Baptiste Couilloud pourrait ne pas jouer au Pays de Galles.

Combien de fois avons-nous dit sur notre site que sans l’existence d’Antoine Dupont, Baptiste Couilloud compterait probablement 20 sélections, un statut et une poignée de distinctions de plus, en équipe de France ? Le fait est qu’en ce début d’année 2024, l’habituel capitaine du XV de France vaque à ses occupations avec France 7, et pourtant, pas de trace de "Titou" en Bleu…

Alors que ses habituels coéquipiers de la sélection ne parvenaient pas à se défaire des Italiens, à Lille, lui était sommé de rester à Lyon la veille, pour aider son équipe à s’extirper des bas fonds du classement. Objectif réussi avec un bonus offensif finalement empoché contre Oyonnax, assorti d’une prestation 4 étoiles de l’enfant de la cité des Gones.

Au terme d’une partie où il fit écho au proverbe qui dit qu’un Lyon en cache un autre lorsque Couilloud et Niniashvili sont sur le terrain, et lors de laquelle il inscrivit d’ailleurs un essai.

En pole pour le Pays de Galles ?

Alors, suffisant pour regagner les Bleus, en panne offensive depuis le début du Tournoi ? "C’est toujours difficile d’entendre de la part de son sélectionneur qu’on n’est pas au niveau, mais je pense que ça valait le coup", expliquait le principal intéressé au Midi Olympique ce week-end. "J’ai pu échanger à ce sujet avec Fabien Galthié et je dois reconnaître que c’était quelque chose d’appréciable, malgré tout. Il m’a donné des explications qui concernaient principalement mes performances, et à une moindre échelle celles du club. Il a considéré que je sous-performais et qu’en conséquence, je n’étais pas capable de répondre aux exigences du niveau international à ce moment-là. Et si je suis totalement lucide, je dois dire que ça m’a fait du bien de l’entendre…"

Lien de cause à effet ou simple hasard du calendrier, le demi de mêlée de 26 ans a, depuis le début de la préparation des Bleus au Tournoi et sur les 4 derniers matchs, inscrit 6 essais ! Au vu du caractère de gagneur de l’intéressé, on pencherait plutôt pour la 1ère option, qui le vit donc conforter son statut de meilleur marqueur du Top 14 cette saison, avec 9 essais. Et passer par la même occasion la barre symbolique des 50 réalisations en Top 14 avec son club de toujours.

A ce propos, on rajoutera aussi que Baptiste Couilloud possède donc des meilleures stats’ qu’un certain Damian Penaud depuis le début de sa carrière en Top 14, donc, en marquant une fois toutes les 129 minutes en championnat, contre une fois toutes les 144 minutes pour le pur sang bordelais.

Bref, les critiques à l’encontre du Lyonnais ne semblent donc plus d’actualité et si Couilloud n’aura probablement jamais la gestion d’un Maxime Lucu, on voit mal comment Fabien Galthié pourrait se passer d’un tel talent offensif, vu le marasme actuel… D’autant que les deux matchs à venir seront tout sauf une sinécure et que les prestations de Lucu jusqu’ici, associées à la blessure de son compère Matthieu Jalibert, semblent avoir largement fragilisé le collier d’immunité dont disposait le numéro 9 bordelais à l’approche de ce Tournoi.

De là à débuter au Pays de Galles le 10 mars prochain ? On jurerait que c’est le moment où jamais. Sans oublier de rappeler que 6 ans après ses débuts en sélection, le petit Baptiste ne compte que 5 titularisations en Bleu…